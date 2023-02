GP Beekse Bergen niet meer in Wereldbeker veldrijden

De Grote Prijs Beekse Bergen zal komend veldritseizoen geen deel meer uitmaken van de Wereldbeker veldrijden. De reacties na de eerste editie van de cross waren zeer positief, maar toch ziet organisator Libéma Profcycling geen mogelijkheden om de veldrit op korte termijn rendabel te maken.

De wedstrijd verdwijnt volledig van de kalender, al zijn er nog wel crossambities richting de toekomst. Libéma Profcycling – dat ook achter diverse kampioenschappen op de baan en de weg zit en tevens organisator is van de ZLM Tour – was al de drijvende kracht achter het EK veldrijden van 2018 en 2020 op het terrein van Autotron in Rosmalen.

Libéma Profcycling organiseerde de Wereldbeker in de Beekse Bergen samen met de Stichting Grote Prijs van Brabant. De wedstrijden vonden plaats bij Speelland, nabij het Victoriameer.

Bij de vrouwen ging de zege na een zeer spannend koersverloop naar Shirin van Anrooij: ze wist in de laatste ronde landgenotes Fem van Empel en Puck Pieterse te verschalken. Laurens Sweeck was dan weer de beste bij de elitemannen, voor thuisfavoriet Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout.