Nick Doup • donderdag 19 oktober 2023 om 08:15

Hoe een bacterie het hele debuutjaar van Tom Devriendt bij Q36.5 om zeep hielp

Interview Na zijn verrassende vierde plaats in Parijs-Roubaix 2022 maakte Tom Devriendt afgelopen winter de overstap van Intermarché-Wanty-Gobert naar de nieuwe ploeg Q36.5. Bij dat ProTeam hoopte de 31-jarige Belg meer voor eigen kansen te mogen rijden, maar het werd een anoniem en tegenvallend seizoen. WielerFlits trok naar de West-Vlaming om te vragen hoe dat kwam, en toen werd veel duidelijk.

Wat voor een seizoen heb jij gehad?

“Ik heb eigenlijk een slecht seizoen achter de rug. Sinds februari heb ik gekampt met een maag- en darmbacterie, die nog maar een maand uit mijn lichaam is. Ik ben goed gestart in Valencia en daarna goed ziek geworden. Pas een maand later hebben ze een bacterie in mijn maag en darmen gevonden.”

“Het volledige seizoen kon ik nooit op een deftig niveau komen. Ik moest constant een onderbreking nemen, omdat ik ook geen voeding kon binnenhouden. Daarom heb ik gevraagd om zo lang mogelijk te koersen, nog tot de wedstrijden in Veneto.”

Wat een rare situatie moet dat geweest zijn.

“Het is iets dat uit voedsel is voortgekomen en de bacterie heeft nog vijf maanden in mijn lichaam gezeten, zonder dat het wegging. Het resulteerde erin dat ik constant naar de wc ging. Het was enorm vervelend, omdat ik niet wist wanneer het ging eindigen. Mijn lichaam kon niet optimaal presteren, dat heeft mij wel enorm beperkt dit jaar.”

Maar je hebt wel nog veel wedstrijden gereden nog, toch?

“Elke keer als ik een periode van tien dagen had waarin ik iets of wat kon trainen, dan heb ik iedere keer geprobeerd te koersen. Omdat ritme wel te houden. Maar ik had een te grote achterstand. Er is ook een periode geweest van twee maanden dat ik niet heb kunnen koersen. Voor en na de Ronde van Denemarken heb ik twee weken niet gekoerst, dan kon ik niet fietsen en haalde ik mijn niveau niet.”

Is het nu opgelost?

“Nu ja, het is half-half opgelost. De bacterie is uit mijn lichaam aan het gaan, maar darmflora herstelt zich niet zo gemakkelijk. Het zal zeker opgelost zijn tegen volgend jaar, maar het heeft zeker wat tijd nodig.”

Je gaat nu dan wel met twijfels de winter in, denk ik?

“Niet echt met twijfels, maar ik ga er wel werk van maken om in mijn rustperiode de maag toch de nodige ondersteuning te geven.”

Je kwam vorige winter met veel bombarie over. Je hebt een mooie uitslag gereden in Roubaix en wilde voor eigen kansen rijden. Dan is dit een vette tegenslag geweest.

“Vorig jaar heb ik een supermooi jaar gehad, zeker omdat ik altijd in dienst reed maar toch ook mooie resultaten heb kunnen behalen. Het probleem is eigenlijk dat ik dan een supergoede winter draaide en ook goed op niveau was in Valencia. En dan was plots echt omgeslagen en dat is nooit meer goedgekomen.”

“Voor mij is het enorm zuur, maar ik heb ook de steun gekregen vanuit de ploeg. Er was niets aan te doen. Ze hebben ook gezien dat ik mij volledig heb ingezet. Ik ben naar koersen vertrokken terwijl ik maar 60% klaar was…”

Maar daar word je ook niet beter van…

“Nee, het heeft mij zeker niet geholpen. Ik heb echt veel geëist van mijn lichaam.”

Over volgend jaar. Is het nu dan nog onzeker hoe je planning eruit gaat zien? Of kan je volledig toewerken naar het nieuwe seizoen?

“Ik begin terug van nul en ik ga weer met de volle moed er tegenaan. Met de volledige ondersteuning van de ploeg ga ik aan mijn winter beginnen richting 2024.”

Gaan we dan de Tom Devriendt van 2022 weer zien?

“Hopelijk, of misschien nog beter!” (lacht)