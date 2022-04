Tom Devriendt (4de) verbaast zichzelf in Parijs-Roubaix: “Nooit gedacht dat dit kon”

Bij Intermarché-Wanty Gobert blijven ze op een wolk leven. Maar liefst zes renners eindigden in de top 25 van Parijs-Roubaix. De grootste verrassing was Tom Devriendt, die zowaar als vierde finishte. “Super mooi. Ik had nooit gedacht dat ik dit kon presteren vandaag. Voor mij was het geen dag in de hel.”

De 30-jarige West-Vlaming reed de hele dag in de aanval en geraakte op iets meer dan 110 kilometer van de finish voorop met onder meer Matej Mohoric, de motor van de ontsnapping. Ideaal om het Bos te overleven, redeneerde Devriendt. Maar wat verder was hij nog de enige die de Sloveen kon volgen. Tot die pech kende en Devriendt zowaar in zijn eentje voorop reed.

“Mohoric was met voorsprong de sterkste voorin”, deed Devriendt achteraf zijn verhaal. “We praatten ook veel onderweg. Hij wilde altijd maar sneller en sneller rijden. Dat was op zich geen slecht idee omdat ik me ook goed voelde, maar zo soupeerden we wel de medevluchters op. En toen hij dan zelf pech kende, zat ik plots alleen.”

“Ik heb het toen iets rustiger aan gedaan, want ik wist ook wel dat ze zouden terugkomen. Daarna ben ik alles blijven geven om in de finale te geraken. Maar toen Dylan van Baarle ging, ben ik ontploft, waarna ik snel een eigen tempo heb gezocht om toch nog te overleven. Dat ik uiteindelijk nog voor de tweede plaats kon sprinten, is fantastisch.”

Een mooie dag in de hel, noemde Devriendt het. “Of ik al besef wat ik heb gepresteerd? Als je ‘in het moment’ zit, besef je dat niet goed. Maar dat zal nog wel komen. “Ik cijfer me snel weg voor de rest. Het is voor mij moeilijk om mijn eigen kans te gaan. Vandaag kwam ik dan toch eens in zo’n situatie terecht en het is me gelukt een mooi resultaat uit de brand te slepen.”