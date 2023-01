Tom Devriendt mag voor eigen kans gaan bij Q36.5: “Stap die ik wilde zetten”

Tom Devriendt maakte deze winter de overstap van Wanty naar Q36.5 Cycling Team, de nieuwe ploeg van Doug Ryder. Na zijn vierde plaats in Parijs-Roubaix afgelopen jaar wilde de 31-jarige Belg ook voor eigen kans kunnen rijden. Bij Q36.5 kan dat, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

“Die vierde plek heeft veel voor mij veranderd. Ik was een jongen die zich altijd wegcijferde, voor een ander reed, maar plots zag het publiek, en ook anderen, dat ik zelf een resultaat kan rijden. De ploeg was ook daarom in me geïnteresseerd. Ik mag hier nu mijn eigen kans gaan.”

“Ik ga niet plots alle grote koersen winnen. Maar met een vierde plek in een Monument kan je wel zeggen: kijk, dit kan ik in het peloton”, gaat De Vriendt verder. “Dat is zeker niet alle renners gegeven. Ik heb vorig jaar veel werk verzet voor Alexander Kristoff, en met plezier rijd ik in dienst van een ander. Hij was een dankbare kopman, maar hier krijg ik nieuwe kansen en dit is een stap die ik wilde zetten.”

Alhoewel Q36.5 als ProTeam afhankelijk is van wildcards voor de grote wedstrijden, hoopt Devriendt een stevig klassiek voorjaar neer te zetten. “Als we een invitatie krijgen voor één of twee van grote koersen, dan gaan we gewoon keihard ons best doen om ons te tonen in die wedstrijden.”

Doelen

“Ik ga geen uitspraken doen dat ik deze of een andere wedstrijd wil winnen of een ereplaats wil halen, want als dat dan niet lukt, wat moet ik daar mee aanvangen? Dat neemt niet weg dat ik wel ambitieus ben, ik wil het beste uit mezelf halen, me tonen in 2023. Ik moet me niet langer wegcijferen voor een ander en ik wil laten zien dat ik een stap vooruit heb gezet”, eindigt hij. “Ik heb, behalve een kleine buikgriep, een nagenoeg vlekkeloze winter achter de rug en ben tevreden over mijn conditie. Ik zit op schema en kijk uit naar mijn eerste koersen.”