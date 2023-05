Hoe deden de toprenners in de komende Giro d’Italia het vorig jaar?

Overzicht

De Giro d’Italia 2023 staat op het punt van beginnen. Iedereen rept over de strijd tussen wereldkampioen Remco Evenepoel en Primož Roglič voor het roze, maar hoe deden alle toprenners het in 2022 eigenlijk in de grote rondes? Een overzicht op basis van de toegekende waardes aan de toprenners in WielerFlits Ploegleider. In dat spel krijgt een renner punten als hij in de top-20 van een rit eindigt.

Remco Evenepoel (ronderenner) – 20 europunten

Vuelta a España

Eindklassement:

Puntenklassement: 4e

Bergklassement: 5e

Jongerenklassement:

Ritzeges: 2

Tweede of derde in een rit: 3x

Overige noteringen in de top-20: 9x

Primož Roglič (ronderenner) – 20 europunten

Tour de France – opgave na rit 14

Eindklassement: 21e (tot opgave)

Puntenklassement: 32e (tot opgave)

Bergklassement: 29e (tot opgave)

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 1x

Overige noteringen in de top-20: 5x

Vuelta a España – opgave na rit 16

Eindklassement: 2e (tot opgave)

Puntenklassement: 3e (tot opgave)

Bergklassement: 5e (tot opgave)

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 2

Tweede of derde in een rit: 2x

Overige noteringen in de top-20: 6x

Aleksandr Vlasov (ronderenner) – 16 europunten

Tour de France

Eindklassement: 5e

Puntenklassement: 26e

Bergklassement: n.v.t.

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 0x

Overige noteringen in de top-20: 13x

João Almeida (ronderenner) – 15 europunten

Giro d’Italia – opgave na rit 17

Eindklassement: 4e (tot opgave)

Puntenklassement: 31e (tot opgave)

Bergklassement: 28e (tot opgave)

Jongerenklassement: 1e (tot opgave)

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 0x

Overige noteringen in de top-20: 10x

Vuelta a España

Eindklassement: 5e

Puntenklassement: 26e

Bergklassement: 38e

Jongerenklassement:

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 0x

Overige noteringen in de top-20: 10x

Tao Geoghegan Hart (ronderenner) – 15 europunten

Vuelta a España

Eindklassement: 19e

Puntenklassement: 35e

Bergklassement: n.v.t.

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 1x

Overige noteringen in de top-20: 5x

Mads Pedersen (sprinter) – 14 europunten

Tour de France

Eindklassement: 98e

Puntenklassement: 6e

Bergklassement: 30e

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 1

Tweede of derde in een rit: 2x

Overige noteringen in de top-20: 3x

Vuelta a España

Eindklassement: 102e

Puntenklassement:

Bergklassement: n.v.t.

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 3

Tweede of derde in een rit: 4x

Overige noteringen in de top-20: 3x

Geraint Thomas (ronderenner) – 14 europunten

Tour de France

Eindklassement:

Puntenklassement: 12e

Bergklassement: 10e

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 1x

Overige noteringen in de top-20: 12x

Jack Haig (klimmer) – 14 europunten

Tour de France – opgave in rit 15

Eindklassement: 65e (tot opgave)

Puntenklassement: n.v.t.

Bergklassement: n.v.t.

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 0x

Overige noteringen in de top-20: 0x

Hugh Carthy (klimmer) – 13 europunten

Giro d’Italia

Eindklassement: 9e

Puntenklassement: 42e

Bergklassement: 15e

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 0x

Overige noteringen in de top-20: 7x

Vuelta a España

Eindklassement: 25e

Puntenklassement: 81e

Bergklassement: 25e

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 0x

Overige noteringen in de top-20: 3x

Fernando Gaviria (sprinter) – 11 europunten

Giro d’Italia

Eindklassement: 128e

Puntenklassement:

Bergklassement: n.v.t.

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 3x

Overige noteringen in de top-20: 2x

Rigoberto Uran (ronderenner) – 11 europunten

Tour de France

Eindklassement: 25e

Puntenklassement: 78e

Bergklassement: n.v.t.

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 0x

Overige noteringen in de top-20: 3x

Vuelta a España

Eindklassement: 9e

Puntenklassement: 21e

Bergklassement: 29e

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 1

Tweede of derde in een rit: 0x

Overige noteringen in de top-20: 6x

Pascal Ackermann (sprinter) – 10 europunten

Vuelta a España

Eindklassement: 111e

Puntenklassement: 7e

Bergklassement: n.v.t.

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 3x

Overige noteringen in de top-20: 4x

Michael Matthews (sprinter) – 10 europunten

Tour de France

Eindklassement: 77e

Puntenklassement: 8e

Bergklassement: 24e

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 1

Tweede of derde in een rit: 2x

Overige noteringen in de top-20: 2x

Sepp Kuss (klimmer) – 10 europunten

Tour de France

Eindklassement: 17e

Puntenklassement: 71e

Bergklassement: 42e

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 0x

Overige noteringen in de top-20: 6x

Vuelta a España – opgave na rit 8

Eindklassement: 26e (tot opgave)

Puntenklassement: 60e (tot opgave)

Bergklassement: n.v.t.

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 1

Tweede of derde in een rit: 0x

Overige noteringen in de top-20: 2x

Thymen Arensman (ronderenner) – 10 europunten

Giro d’Italia

Eindklassement: 18e

Puntenklassement: 25e

Bergklassement: 11e

Jongerenklassement: 4e

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 2x

Overige noteringen in de top-20: 6x

Vuelta a España

Eindklassement: 6e

Puntenklassement: 19e

Bergklassement: 4e

Jongerenklassement: 4e

Ritzeges: 1

Tweede of derde in een rit: 1x

Overige noteringen in de top-20: 5x

Pavel Sivakov (ronderenner) – 10 europunten

Giro d’Italia

Eindklassement: 16e

Puntenklassement: n.v.t.

Bergklassement: n.v.t.

Jongerenklassement:

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 0x

Overige noteringen in de top-20: 3x

Vuelta a España – opgave na rit 10

Eindklassement: 9e (tot opgave)

Puntenklassement: 11e

Bergklassement: n.v.t.

Jongerenklassement: 5e

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 1x

Overige noteringen in de top-20: 3x

Thibaut Pinot (ronderenner) – 10 europunten

Tour de France

Eindklassement: 14e

Puntenklassement: 27e

Bergklassement: 6e

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 1x

Overige noteringen in de top-20: 3x

Vuelta a España

Eindklassement: 17e

Puntenklassement: 52e

Bergklassement: 12e

Jongerenklassement: n.v.t.

Ritzeges: 0

Tweede of derde in een rit: 0x

Overige noteringen in de top-20: 5x

