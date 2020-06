Higuita ziet voordeel: “Colombiaanse renners kunnen op hoogte trainen” dinsdag 2 juni 2020 om 16:31

De Colombiaanse wielrenners mochten lange tijd niet buiten trainen, maar Sergio Higuita maakt zich geen zorgen in aanloop naar de herstart van de competitie. Sterker nog, de renner van EF Pro Cycling verwacht dat de Colombiaanse coureurs in het voordeel zijn. “Wij kunnen gewoon op hoogte trainen.”

Higuita kijkt met het Spaanstalige El Tiempo vooruit naar de komende maanden. De 22-jarige klimgeit hoopt op een veilige manier naar Europa te kunnen reizen. De Colombiaanse wielerbond is druk bezig om een chartervlucht naar Europa te regelen, aangezien de Colombiaanse regering het internationaal vliegverbod heeft verlengd tot 31 augustus.

Higuita maakt zich wel een beetje zorgen over de reis naar Europa en mogelijke besmettingen met het coronavirus. “Het is dan ook zaak om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen als we weer beginnen met koersen. De organisatoren zullen de juiste maatregelen treffen”, aldus Higuita. “In Europa worden strikte veiligheidsmaatregelen genomen.”

‘Cyclisme à deux vitesses’?

“We zien in veel Europese landen ook dat het de goede kant opgaat wat betreft het virus. Het is nog onduidelijk wat we precies moeten doen als we eenmaal in Europa zijn. We zullen worden getest op het coronavirus, maar wanneer kunnen we dan weer trainen?” De grote vraag is of renners uit Colombia een gedegen voorbereiding kunnen afwerken richting de Tour.

Oliver Naesen verwacht een ‘cyclisme à deux vitesses’ als er weer wedstrijden worden verreden. Kort gezegd: de renners die buiten hebben kunnen trainen zullen volgens hem beter voor de dag komen dan alle renners die niet naar buiten mochten. Higuita: “Ik geloof niet dat de Colombiaanse renners met een achterstand zullen beginnen aan het seizoen.”

Klimklassiekers

“De meeste renners in Colombia leven op hoogte. Het voordeel is dat wij nu al op tweeduizend meter boven zeeniveau kunnen trainen, in tegenstelling tot renners uit Europa.” Higuita richt zich dit seizoen volledig op zijn allereerste Ronde van Frankrijk, maar zal ook deelnemen aan de Ronde van Lombardije en de Ardennenklassiekers.

“Ik kan in goede vorm meestrijden om de zege in de Waalse Pijl. Het parcours is echt op mijn lijf geschreven. Het is een zware wedstrijd en de aankomst op de Muur van Hoei is echt geweldig.” Higuita was eerder nog in dubio over deelname.