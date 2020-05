Sergio Higuita twijfelt over Ardennenklassiekers, focus op Tour vrijdag 22 mei 2020 om 12:28

Sergio Higuita heeft een voorliefde voor de Ardennenklassiekers, maar de Colombiaan twijfelt of hij dit jaar zal deelnemen aan de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. “Door de coronacrisis zijn alle plannen in de war geschopt. De focus ligt nu volledig op de Tour de France”, zo vertelt de klimmer in gesprek met wielersite Demarraje.

De 22-jarige Higuita begon het wielerseizoen met de nodige overwinningen. Zo werd hij in februari Colombiaans kampioen op de weg en won de renner van EF Pro Cycling het eindklassement van de Tour Colombia 2.1. In Parijs-Nice waren slechts twee renners beter: eindwinnaar Maximilian Schachmann en runner-up Tiesj Benoot.

Higuita wilde in april schitteren in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, maar deze wedstrijden zijn inmiddels verplaatst naar 30 september en 4 oktober. “Ik weet niet of ik nu nog zal deelnemen. Ik richt me namelijk volledig op de Tour de France (29 augustus-20 september). De Tour is het grote doel in het najaar”, zo vertelt de klimmer.

WK wielrennen

Higuita kijkt ook met een schuin oog naar het WK wielrennen. “Ik wil graag meedoen als de wereldkampioenschappen plaatsvinden in Zwitserland, maar ik ben minder enthousiast over een WK in het Midden-Oosten. Dan moeten we echt kijken naar het parcours en of ik nog in staat ben om goed te presteren.”

Een ding is zeker: Higuita zal na de Tour geen grote ronde meer betwisten. “Ik ben nog altijd maar 22 jaar. Het is nog te vroeg om twee grote rondes te combineren. De ploeg is echt bezig met mijn carrière.” Dit betekent dat Higuita niet zal deelnemen aan de Vuelta a España. Vorig jaar maakte hij indruk in de Spaanse ronde door de rit naar Becerril de la Sierra te winnen.