Colombiaanse wielerbond regelt chartervlucht om renners naar Europa te vliegen woensdag 27 mei 2020 om 12:49

De Colombiaanse regering verlengde het internationaal vliegverbod tot 31 augustus. Dat was aanvankelijk geen goed nieuws voor de heren Bernal, Uran en Quintana. Maar de federatie reikt een helpende hand. Er worden speciale vergunningen aangevraagd en in juli wordt een chartervlucht naar Europa geregeld.

Een vliegverbod tot 31 augustus, terwijl de Ronde van Frankrijk begint op 29 augustus, dat was geen goed nieuws voor de Colombiaanse toppers. Maar de federatie zou alles in het werk stellen om een oplossing te zoeken, werd vorige week duidelijk. Die lijkt ondertussen gevonden. Het is José Julián Velásquez (foto boven), manager van Team Medellín, die het nieuws bevestigde aan de Spaanse wielerwebsite Zikloland.

“Maandag kreeg ik een aangenaam telefoontje van de voorzitter van de Colombiaanse wielerbond”, zegt Velásquez. “Hij vraagt speciale vergunningen aan bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij het Ministerie van Sport en vraagt voorts ook toestemming om een chartervlucht te regelen voor alle renners die in juli naar Europa moeten reizen.” Nog volgens Velásquez zullen alle renners dezelfde vlucht nemen om de oversteek te maken.