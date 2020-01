Nederlandse Dopingautoriteit: “Gebruik van ketonen door Jumbo-Visma is ongemakkelijk” woensdag 29 januari 2020 om 12:43

De Nederlandse Dopingautoriteit raadt sporters af om gebruik te maken van ketonen. Dat vertelt voorzitter Herman Ram aan De Limburger. Hij is van mening dat er weinig bekend is over de gevolgen op lange termijn.

Over ketonen is de afgelopen jaren veel te doen geweest. Ketonen zijn lichaamseigen brandstoffen, maar worden in het wielerpeloton ook in exogene (niet-lichaamseigen) vorm gebruikt. Naar verluidt maakt Ineos (voorheen Sky) er al jaren gebruik van. Jumbo-Visma bevestigde afgelopen zomer ketonen te gebruiken, terwijl Team Sunweb dat niet doet vanwege de gebrek aan kennis voor de effecten op de gezondheid op lange termijn.

De Nederlandse Dopingautoriteit is sceptisch. “Het is een legaal voedingsmiddel, maar tegelijkertijd is er te weinig bekend over de eventuele gevolgen voor de gezondheid”, aldus Ram. “Dat maakt het een grijs gebied. Het staat dus niet op de dopinglijst, maar als wij vragen krijgen van sporters adviseren we ze om ketonen niet te gebruiken. Team Sunweb gebruikt ze om die reden ook niet. Dat Jumbo-Visma dat wel doet, vind ik ongemakkelijk.”

Experimentele basis

Voedingsdeskundige Asker Jeukendrup van Jumbo-Visma schat in dat de risico’s minimaal zijn. “Juist omdat ketonen lichaamseigen zijn, verwachten we niet dat er nadelige gevolgen voor de gezondheid op de lange termijn zullen zijn. Ik snap dat Ram vanuit zijn functie dit zegt, maar als je goed begrijpt hoe ketonen werken, zijn die zorgen overbodig.”

De ploeg werkt ermee op experimentele basis. “Omdat er zo weinig onderzoek beschikbaar is, testen we ze zelf. We doen dus ons eigen onderzoek. Omdat we ze vooral in wedstrijden gebruiken, spelen allerlei variabelen ook een rol. Daardoor denk ik dat het nog jaren gaat duren voordat we genoeg weten over de werking ervan.”

Desalniettemin zet Jeukendrup kanttekens bij de prestatiebevorderende werking. Deze zijn immers nog niet bewezen. “Het is zeker niet het wondermiddel dat velen erin zien”, oordeelt hij.