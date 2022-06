Herstelde Sagan, Pidcock en Bettiol zetten Tourvoorbereiding voort

Er is optimisme over de deelname van Peter Sagan aan de Tour de France. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft de Slowaak van TotalEnergies nauwelijks last van zijn derde coronabesmetting. Ook Tom Pidcock en Alberto Bettiol lijken voldoende hersteld om in Kopenhagen te starten.

Sagan won in de Ronde van Zwitserland verrassend een etappe, maar moest in het slotweekend afstappen vanwege een positieve coronatest. La Gazzetta merkt op dat de drievoudige wereldkampioen bijna tot geen symptomen heeft. Mocht hij goedkeuring krijgen van de medische staf, dan kan Sagan zondag zelfs al deelnemen aan het Slowaaks kampioenschap. De Tourstart volgt op vrijdag 1 juli in Kopenhagen.

Tom Pidcock moest de Ronde van Zwitserland eveneens verlaten wegens een positieve test op het coronavirus. De talentvolle Brit van INEOS Grenadiers heeft woensdag, na vijf dagen, de training alweer hervat in Andorra. Ook zat hij een dag eerder al op de rollen in huis. Of Pidcock nog last ondervindt van de coronabesmetting, is niet bekend. INEOS Grenadiers moet de Tourploeg ook nog presenteren.

Bij EF Education-EasyPost is de hoop er dat Alberto Bettiol op tijd hersteld is van zijn coronabesmetting. Net als vier ploeggenoten testte de Italiaan in de Ronde van Zwitserland positief op corona. La Gazzetta dello Sport meldt dat Bettiol inmiddels beter is, maar dat zijn Amerikaanse team hem uit voorzorg langs te kant houdt. Daarom zal de 28-jarige klassiekercoureur het Italiaans kampioenschap overslaan.