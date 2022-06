Peter Sagan boekt zijn eerste seizoenszege in Zwitserland

Peter Sagan heeft de derde etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. In Grenchen ging de drievoudig wereldkampioen van TotalEnergies de sprint als eerste aan en hield stand tot aan de streep. Bryan Coquard kwam nog hard opzetten en was tweede. Alexander Kristoff moest zich tevreden stellen met de derde plaats. Stephen Williams van Bahrain-Victorious hield het geel.

De Ronde van Zwitserland ging vandaag verder met de derde etappe naar Grenchen. Hier legde Ellen van Dijk van Trek-Segafredo vorige maand beslag op het werelduurrecord voor vrouwen door in zestig minuten 49,254 kilometer af te leggen. In deze rit moest opnieuw flink worden geklommen, maar aan de finish lagen desondanks kansen voor de snelle mannen. Met Stephen Williams, de winnaar van de openingsrit weer in het geel, werd het peloton om tien voor een op gang gebracht.

Kopgroep van zes man

In het begin van de wedstrijd kwam een kopgroep van zes man tot stand. Manuele Boaro (Astana Qazaqstan), Stefan Bissegger (EF-EasyPost), Philippe Gilbert (Lotto Soudal), bergkoning Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Joey Rosskopf (Human Powered Health) en Mathias Reutimann (nat. ploeg Zwitserland) sloegen de handen ineen en reden drie minuten weg bij het peloton, waar de teams van leider Stephen Williams (Bahrain-Victorious) en Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert aanvankelijk controleerden.

Het peloton wilde de kopgroep niet te veel voorsprong geven en hield het verschil voor lange tijd stabiel rond de twee, drie minuten. Simmons deed op de Côte de Bouvier en de klim van Bellelay goede zaken voor het bergklassement door als eerste boven te komen. Daarna zakte het verschil tussen de vluchters en het peloton langzaam maar zeker tot onder de twee minuten. Op de derde klim van de dag, naar Vauffelin, viel de kopgroep uit elkaar. Eerst loste Boaro en even later moest ook Reutimann eraf.

Bissegger probeerde het dan even alleen, maar Gilbert, Simmons en Rosskopf konden opnieuw de aansluiting maken. Vervolgens won Simmons ook de derde bergsprint van de dag. Met nog dertig kilometer te gaan was het verschil geslonken tot onder de minuut en probeerde Bissegger het nog een keer solo. De Zwitser dook vervolgens met een mooi gat de afdaling naar Grenchen in, waar met nog 24 kilometer te gaan voor de eerste keer de finish werd doorkruist. Daar kwam hij met een voorsprong van een minuut op het peloton voorbij.

Thomas en Schachmann pakken bonificaties

Bissegger knokte voor wat hij waard was, maar op zeventien kilometer van de aankomst lag met de klim van Lommiswil nog een vervelende hindernis. Het bleek te veel voor de Zwitser, die op de top nog maar tien seconden voorsprong had. Even later was alles bij elkaar en kon de aanloop naar de eindsprint beginnen. Op elf kilometer van de streep lag nog wel een tussensprint waar Geraint Thomas, zestiende in het algemeen klassement, en Maximilian Schachmann (tweede) drie en twee bonificatieseconden pakten.

Op vier kilometer van de finish werd het peloton opgeschrikt door een val, waarbij verschillende renners waren betrokken. Onder meer Schachmann, Domenico Pozzovivo, Alexey Lutsenko en meerdere renners van Quick-Step Alpha Vinyl gingen tegen de grond. Kopman Remco Evenepoel haalde echter in het peloton de eindstreep. Voorin ging de koers onverminderd hard door, terwijl de nervositeit hoog was. In de laatste kilometer plaveide Intermarché-Wanty-Gobert het pad voor Alexander Kristoff.

Het was echter Peter Sagan die achter de rug van de Belgische ploeg als eerste aanzette voor de sprint. De Slowaak van TotalEnergies hield knap vol en kwam als eerste over de finish. Het was alweer zijn achttiende zege in de Ronde van Zwitserland. Bryan Coquard van Cofidis kwam van achteren nog hard opzetten en kaapte de tweede plek weg voor Kristoff, die derde werd.