Peter Sagan moet Ronde van Zwitserland verlaten na positieve coronatest

Peter Sagan zal vandaag niet aan de start verschijnen van de slottijdrit van de Ronde van Zwitserland. De renner van TotalEnergies testte, niet voor het eerst, positief op het coronavirus en moet de wedstrijd noodgedwongen verlaten.

De Slowaak testte zaterdag, na de bergrit met finish in Malbun, positief op COVID-19. Sagan heeft verder geen last van symptomen, maar is wel gedwongen om de koers te verlaten. De positieve test komt bovendien op een slecht moment voor Sagan, minder dan twee weken voor de start van de Tour de France in Kopenhagen. De sterke sprinter boekte afgelopen dinsdag in de Ronde van Zwitserland nog zijn eerste seizoenszege.

De drievoudige wereldkampioen kan worden toegevoegd aan de lange lijst renners die door positieve tests de voorbije dagen niet meer van start konden gaan in de Ronde van Zwitserland. Alpecin-Fenix, Bahrain Victorious, UAE Emirates en Jumbo-Visma zagen zelfs geen andere optie dan de ronde te verlaten. Voorts zagen ook EF Education-EasyPost, Israel-Premier Tech en Team DSM meerdere renners uitvallen.

Het is niet de eerste keer dat Sagan positief is getest op het coronavirus. Vorig jaar februari kampte de 32-jarige renner met een coronabesmetting tijdens een stage in Gran Canaria en begin dit jaar testte hij voor een tweede keer positief op het virus.