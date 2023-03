Hennie Kuiper is blij met zijn opvolger: “Van der Poel is een sieraad voor de sport”

Na de zege van Hennie Kuiper in 1985 was het lang, heel lang wachten op een nieuwe Nederlandse winnaar van Milaan-San Remo. Mathieu van der Poel wist zaterdag de Nederlandse droogte te doorbreken door solo naar de Via Roma te rijden. Dit tot grote tevredenheid van Kuiper. “Prachtig, ik kan me geen betere opvolger wensen”, klinkt het in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De inmiddels 74-jarige Kuiper, die momenteel op vakantie is aan de Côte d’Azur in het zuiden van Frankrijk, zag niet live hoe Van der Poel wegreed op de Poggio en vervolgens naar de overwinning soleerde. “De televisie liet me in de steek. Ik heb in het vakantiehuis niet de juiste zenders. Ligt ook aan mezelf hoor, ik ben niet zo’n techneut.” Na het bekijken van de beelden is Kuiper vol lof over zijn jongere landgenoot.

“Jongens toch, wat worden we deze jaren verwend. Door al die mannen hoor. Van der Poel, maar ook Wout van Aert en Tadej Pogačar. Je gunt het ze eigenlijk allemaal. Maar ik ben heel blij dat Mathieu gewonnen heeft. Mathieu doet altijd dingen waarvan je denkt: het kan eigenlijk niet. Als wielerliefhebber gaat je hart daar echt sneller van kloppen. Mentaal en fysiek moet je daar zo sterk voor zijn. Hij is een sieraad voor de sport. Mooi dat hij nu ook bij de club hoort.”

Speciale band met de familie-Van der Poel

Kuiper heeft een speciale band met de familie-Van der Poel. Adrie van der Poel is een goede vriend en oud-ploeggenoot. “Adrie zijn moeder stond bij mij aan de deur. Adrie had zijn sleutelbeen gebroken. Of ik een goede arts kende. Dus ik heb geholpen en ik dacht: die Adrie is wel wat, die moet bij ons komen rijden.” Ze hebben nog altijd contact met elkaar. “Ik bel Adrie meestal na een paar dagen als Mathieu iets moois heeft gedaan. Ik vind het wel heel bijzonder dat hij mij opvolgt. Ik heb nog met kleine Mathieu in de tuin gevoetbald.”

Lees meer: Mathieu van der Poel soleert op magistrale wijze naar winst in Milaan-San Remo

Mathieu van der Poel is na Arie den Hartog (1965), Jan Raas (1977) en dus Kuiper (1985) nu de vierde Nederlander die Milaan-San Remo wint. Kuiper is met andere woorden nu niet meer de laatste Nederlandse winnaar van ‘La Primavera’, maar daar zit de meervoudig klassiekerwinnaar, wereld- en Olympisch kampioen absoluut niet mee. “Je weet dat het moment een keer gaat komen. Gelukkig maar, ik sta daar heel nuchter in.”

“Ik vind het eigenlijk wel prachtig om het nog mee te maken”

“Ik geniet vooral van Van der Poel en zijn generatie wielrenners. Ik was ook lang de laatste Nederlandse winnaar van de Ronde van Lombardije. Totdat Bauke Mollema in 2019 die mooie wedstrijd won. Ook bij Bauke heb ik een goed gevoel. Ik vind het eigenlijk wel prachtig om het allemaal nog mee te maken. Want ik weet hoe mooi het is om Milaan-San Remo te winnen.”

Lees meer: Mathieu van der Poel leerde in 2021 hoe hij Milaan-San Remo kon winnen