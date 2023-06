Hayter breekt sleutelbeen in Dauphiné, Tolhoek kampt weer met hevige knieklachten

Ethan Hayter en Antwan Tolhoek gaven zondag op tijdens de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné. Hayter kwam tweemaal ten val en heeft zijn sleutelbeen gebroken, meldt INEOS Grenadiers in een update. Trek-Segafredo laat dan weer weten dat Tolhoek, die zijn rentree maakte na meer dan drie maanden blessureleed, weer last heeft van zijn rechterknie.

“Na Ethan Hayters val in de Dauphiné, heeft een medisch onderzoek in een lokaal ziekenhuis uitgewezen dat hij zijn linker sleutelbeen heeft gebroken”, schrijft INEOS Grenadiers op sociale media. “Hij heeft daarnaast schaafwonden op zijn linkerheup, linkerknie en zijn ellebogen. Een wond op zijn voorhoofd vereiste een kleine hechting.” De komende dagen zal de ploeg zelf nog meer medische onderzoeken laten doen.

Tolhoek: “Alsof er een mes in m’n knie werd gestoken”

Tolhoek is voor zover bekend niet gevallen. Hij gaf op met een blessure aan zijn rechterknie, de knie waar hij al langer problemen mee heeft. In februari, als gevolg van een valpartij in de UAE Tour, kreeg de 29-jarige klimmer van Trek-Segafredo een peesontsteking in deze knie. Vervolgens kwam hij meer dan drie maanden niet in actie. In het Critérium du Dauphiné keerde hij terug in koers, maar op de eerste dag zat zijn ronde er dus alweer op.

Zelf heeft Tolhoek ook al gereageerd op zijn opgave. “Nou, dat was dat mijn Dauphiné”, schrijft de balende Nederlander op Twitter. “M’n kniepijn kwam al terug vroeg in de koers en werd al snel zo erg dat het voelde alsof er bij iedere pedaalslag een mes in m’n knie werd gestoken. Ondanks dat ik het de laatste tijd goed heb laten behandelen, blijft het terugkomen.”

Hugo Page

Hayter en Tolhoek waren niet de enige opgevers in rit één van de Dauphiné. Ook Hugo Page gaf er na een valpartij de brui aan. Het is nog niet bekend welke kwetsuren de Fransman van Intermarché-Circus-Wanty heeft opgelopen.

