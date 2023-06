Opgaves Tolhoek, Hayter en Page op openingsdag Critérium du Dauphiné

De openingsdag van het Critérium du Dauphiné heeft voor meerdere opgaves gezorgd. Een van hen is Antwan Tolhoek, die in Frankrijk juist terugkeerde na drie maanden blessureleed. Wat er met de Nederlander van Trek-Segafredo aan de hand is, is nog niet bekend.

Ook Ethan Hayter stapte al vroeg uit koers. De Brit, sprintkopman bij INEOS Grenadiers, kwam in de regenachtige openingsfase twee keer ten val en besloot na zijn tweede crash uit de wedstrijd te stappen. Hayter werd als een van de favorieten gezien voor de heuvelachtige openingsrit.

De derde uitvaller van de eerste rit is Hugo Page van Intermarché-Circus-Wanty. De Fransman lag ook bij de eerste valpartij van Hayter, op ongeveer 80 kilometer van de finish in Chambon-sur-Lac.

Lees ook: Antwan Tolhoek keert na drie maanden blessureleed terug: “Ik ga onwijs afzien, maar ik ben blij”