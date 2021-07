Guillaume Martin over vroege opgave Mathieu van der Poel: “Respectloos”

Guillaume Martin heeft zich in een interview met L’Équipe uitgelaten over de vroege opgave van Mathieu van der Poel in de Tour de France. De kopman van Cofidis heeft geen goed woord over voor de ritwinnaar van Mûr-de-Bretagne, die zich voorbereidt op de Olympische Spelen. “Ik vind het respectloos tegenover de Tour”, aldus Martin.

De Franse klimmer vergelijkt de opgave van Van der Poel met een eerder incident met tennisser Roger Federer. “Toen hij verstek liet gaan voor de achtste finales van Roland Garros om zich voor te bereiden op Wimbledon kreeg hij felle kritiek, maar wanneer Van der Poel eigenlijk hetzelfde doet, zwijgt iedereen”, vertelt hij. Eerder liet ook Eddy Merckx zich al negatief uit over de opgave van MVDP.

‘Zeggen waarop het staat’

“Iedereen staat op de banken vanwege zijn spectaculaire manier van koersen, maar als je alles kunt geven omdat je toch weet dat je er na een week uitstapt, dan is dat respectloos tegenover de Tour”, vindt Martin, die in de Giro d’Italia hetzelfde zag gebeuren. “Tim Merlier won een rit en gaf op nog voor de bergen eraan kwamen omdat hij zogezegd vermoeid was, maar vijf dagen later won hij wel de Ronde van Limburg. Het is allemaal niet verboden, maar nobel is het toch ook niet.”

Martin, die als nummer negen van het klassement aan de slotweek van de Tour begint, durft het probleem aan te kaarten. “Ik ben op een punt in mijn carrière waarop ze mij om raad komen vragen zonder dat ik daarbij mijn carrière op het spel hoef te zetten. Het ligt in mijn aard om te zeggen waarop het staat, zonder de nuance uit het oog te verliezen”, geeft hij aan.