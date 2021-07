Merckx over opgave Van der Poel: “Dat komt de wielersport niet ten goede”

Eddy Merckx heeft in de eerste Tourweek genoten van de prestaties van Mathieu van der Poel, maar plaatst ook een kritische kanttekening. Van der Poel besloot afgelopen zondag vroegtijdig uit de Tour te stappen met het oog op de Olympische Spelen in Tokio. “Zomaar eruit stappen vind ik spijtig”, laat Merckx weten in gesprek met Sporza.

Van der Poel was een van de smaakmakers van de eerste Tourweek. De renner van Alpecin-Fenix boekte op de côte de Mûr-de-Bretagne een emotionele ritzege, veroverde en passant de gele trui en mocht uiteindelijk zes dagen rondfietsen in het felbegeerde tricot. “Wat hij op de Mûr-de-Bretagne deed, was grandioos”, is Merckx van mening.

“Op de eerste passage de bonificatieseconden grijpen en op de tweede passage de zege, dan moet je echt supersterk zijn.” De vijfvoudig Tourwinnaar is vol lof over de Nederlander, maar begrijpt niet dat Van der Poel vlak voor de rustdag besloot af te stappen. “Ik zou het niet kunnen. Als je aan een rittenkoers begint, is het niet om eruit te stappen. Anders moet je je maar op een andere manier voorbereiden op de Spelen.”

“Niemand verplicht hem om dat allemaal te doen”

“Dat komt de wielersport niet ten goede”, klinkt het uit de mond van Merckx. “Van der Poel is zelf vragende partij voor zo’n vol schema. Niemand verplicht hem om dat allemaal te doen. De Tour de France is de grootste wedstrijd van het jaar en in de wielersport, zomaar eruit stappen vind ik spijtig.”

Van der Poel verklaarde zondag nog dat hij voor zijn gevoel niets meer te bewijzen had. “De Spelen zijn al vier jaar lang een droom van mij en ik wil niet mijn kansen vergooien door hier iets te lang in de Tour te blijven. Als ik mijn hart zou volgen, rijd ik tot Parijs. Maar door de afgelasting van de Spelen vorig jaar door corona, is het moeilijk te combineren.”