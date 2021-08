Groenewegen jubelt na sprintzege: “Eentje om door een ringetje te halen”

Dylan Groenewegen heeft Jumbo-Visma bedankt voor de hulp in de finale van de eerste rit van de Ronde van Denemarken. De sprinter rondde het werk van zijn ploeg vakkundig af. “Deze overwinning is er eentje om door een ringetje te halen”, blikt hij terug na zijn zege op Mark Cavendish en Giacomo Nizzolo.

“We hebben de gehele dag de controle gehad over de koers”, aldus Groenewegen. “We wisten dat de laatste plaatselijke omlopen erg hectisch zouden zijn. Gelukkig hielden we in de smalle straten het overzicht en uiteindelijk bleek dat we als ploeg flink wat power over hadden.”

De trein bestaande uit Edoardo Affini, Timo Roosen en Mike Teunissen bepaalde het tempo in het peloton de laatste vier kilometer, waarna Groenewegen geen tegenstand had in de sprint in Esbjerg. “Mijn ploeggenoten hebben me in ideale positie afgeleverd. Toen ik aan ging, merkte ik gelijk dat het goed zat. We zullen als team proosten op deze overwinning en dan de blik weer richten op de aankomende etappes”, zegt Groenewegen.

‘Dit zijn de dagen waarvoor je het doet’

Ploegleider Jan Boven wist dat Jumbo-Visma van voren moest zitten in de finale. “Het werk van de ploeg pakte uiteindelijk prima uit en Dylan reed vervolgens naar een prachtige zege. Dit zijn de dagen waarvoor je het doet. Het is mooi om te zien wanneer een plan perfect werkt. We zullen de komende dagen steeds rijden om te winnen. Aan het eind van de week zullen we zien of er iemand in staat is een mooi klassement te rijden”, stelt Boven.