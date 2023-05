Groenewegen bedankt Van Poppel na zege in Hongarije: “Nipte zeges tellen ook”

Dylan Groenewegen heeft bij zijn overwinning in de Ronde van Hongarije dankbaar gebruikgemaakt van het werk van Danny van Poppel. Dat vertelde de sprinter van Jayco AlUla na de finish in Szentgotthárd. “Ik zat wat ingesloten, maar BORA-hansgrohe zat daar ook en zo kon ik mee in de slipstream van Danny”, aldus Groenewegen.

“Dit was hectisch”, blikt de Amsterdammer terug. “Dat hadden we van tevoren wel verwacht door de wind in de rug. Het was een snelle finale op een grote baan, wat het hectisch maakte. We hadden daardoor wat stress, maar dat gold voor elke ploeg. Ons team was heel goed op het juiste moment. Ik had in de finale Luka Mezgec nog als mijn lead out, maar ik kon mee in de slipstream van Danny.”

Groenewegen koos daarop het wiel van Van Poppels kopman Sam Bennett. “Het was een mooie sprint met Bennett. Heel close, maar ik win. En die zeges tellen ook. Het is mooi om de ronde zo te beginnen.”, zegt de Jayco AlUla-sprinter. “Ik zat in de slotfase iets te veel in de wind, dus misschien kan dat nog beter. Maar voor de eerste wedstrijd na een pauze is dit heel mooi. De laatste 300 meter gingen het nog omhoog, waardoor je de finish pas laat zag, maar het was een goede sprint.”

Door zijn ritzege is Groenewegen ook de eerste leider in de Ronde van Hongarije.

