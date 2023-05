Dylan Groenewegen wint eerste sprint in Ronde van Hongarije, crash met Bernal ontsiert finale

Dylan Groenewegen is de eerste leider van de Ronde van Hongarije 2023. De Nederlandse sprinter van Jayco AlUla won woensdag na ruim 168 kilometer de massasprint in de eerste etappe, die ontsierd werd door een grote valpartij in de finale. Groenewegen was nipt sneller dan Sam Bennett, die tweede werd. De derde plaats was voor Caleb Ewan.

De eerste etappe van de Ronde van Hongarije speelde zich dicht tegen de Oostenrijkse grens af. De renners reden twee keer een grote lokale ronde en kregen onderweg de beklimming naar Farkasfa voor de wielen geschoven, met de top ver van de finish.

Al na vijf kilometer reed de kopgroep van de dag weg, met daarbij Ward Vanhoof van Team Flanders-Baloise. Hij kreeg Charles Planet (Novo Nordisk), Matus Stocek (ATT Investments), Balazs Rozsa (Epronex-Hungary) en Zeteny Szijarto (Hongaarse selectie) met zich mee. De vijf koplopers pakten iets meer dan twee minuten voorsprong.

Bernal ligt bij massale valpartij

Sprintersploegen Soudal Quick-Step, Jayco AlUla en BORA-hansgrohe toonden vertrouwen in hun kopmannen Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Sam Bennett door op kop te rijden van het peloton. Zo werd beetje bij beetje wat van de voorsprong afgesnoept en was op 27 kilometer van de finish het klaar met de aanval van Vanhoof en co.

Daarop was het aan alle treintjes om de rails te vinden op weg naar de finish in Szentgotthárd. Daar was de finale uitgetekend op een brede baan, waardoor er veel ruimte was. Toch was de nervositeit groot en dat zorgde voor een valpartij van een Tudor-renner in volle finale. Het was daardoor chaos troef op de voorposten van het peloton, waardoor een grote valpartij niet te vermijden was. Onder meer Egan Bernal en Luke Plapp lagen daarbij. De gehavende Colombiaan kon na wat medische assistentie de finish halen.

Groenewegen nipt sneller dan Bennett

Een deel van het peloton kon verder en daar werd Sam Bennett goed uitgeleid door Danny van Poppel. De Ier ging vervolgens het sprintduel aan met Dylan Groenewegen en Caleb Ewan. Zij waren aan elkaar gewaagd en zorgden ervoor dat een fotofinish nodig was om de winnaar aan te wijzen. Groenewegen kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus, voor Bennett, Ewan en Phil Bauhaus.

Europees kampioen Fabio Jakobsen mengde zich ook in de sprint, maar kon geen potten breken, deed nooit echt mee om de ritzege en strandde op de zevende plaats. Maikel Zijlaard (Tudor) deed nog beter door vijfde te worden. Sacha Weemaes was op de negende plaats de beste Belg in de sprint.

In het algemeen klassement leidt Groenewegen na de eerste dag voor vroege vluchter Matus Stocek, die door onderweg behaalde bonificaties tweede staat op twee seconden achterstand.

🚴🇭🇺 | Wat een spannende sprint! De verschillen zijn klein, maar het is Groenewegen die mag juichen. Hij wint nipt de eerste rit in de Ronde van Hongarije! 🙌🇳🇱 #TourdeHongrie ⁣

⁣

📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/zOKw1sufIt — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 10, 2023