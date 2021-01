Grega Bole gaat koersen voor clubteam uit Dubai

Grega Bole blijft koersen in het Midden-Oosten. Nadat zijn contract bij Bahrain McLaren niet werd verlengd, tekende de Sloveen een overeenkomst bij het clubteam Shabab Alahli uit Dubai.

Bole kreeg bij het vinden van zijn nieuwe ploeg hulp van onder andere de nationale bond van de Verenigde Arabische Emiraten, waar Dubai deel van uitmaakt, en zijn coach, oud-renner Vladimir Gusev. De 35-jarige Sloveen moest na vier seizoenen vertrekken bij Bahrain McLaren en kon op profniveau geen nieuw team vinden. Aan WielerFlits liet hij begin deze maand al weten dat hij nog niet van plan was om te stoppen met koersen.

In 2010 werd Bole prof bij Lampre-Farnese Vini en reed later ook nog voor Vacansoleil-DCM, Vini Fantini-Nippo, CCC Sprandi Polkowice en weer Nippo-Vini Fantini. Sinds 2017 koerste hij voor Bahrain Merida. Op zijn erelijst staan onder meer de GP de Plouay (2011), het eindklassement van de Tour de Korea (2016), de GP Costa degli Etruschi (2016) en een etappeoverwinning in het Critérium du Dauphiné (2010).