Johnny Hoogerland keert als gastrenner voor even terug in het peloton

Een opvallende naam op de startlijst van de Tour of Sharjah: Johnny Hoogerland. De inmiddels 39-jarige Zeeuw keert later deze week als gastrenner van de ploeg Shabab Al Ahli Cycling Team voor even terug in het wielerpeloton. Van een echte comeback is echter geen sprake.

Hoogerland zette in 2016 een punt achter zijn wielercarrière, maar bleef ook na zijn wielerpensioen wedstrijden rijden. De oud-renner van onder meer Vacansoleil en Roompot-Oranje Peloton reed geen UCI-wedstrijden meer, maar daar komt vrijdag dus verandering in. Hoogerland zal dan namelijk aan de start verschijnen van de Tour of Sharjah, een vijfdaagse 2.2-koers in de Verenigde Arabische Emiraten.

Hoogerland zal als gastrenner van Shabab Al Ahli Cycling Team in actie komen, na een uitnodiging van Grega Bole, de inmiddels 37-jarige Sloveen die dit seizoen uitkomt voor de clubploeg. Hoogerland en Bole reden in november 2022 al een kleine, eendaagse koers in Abu Dhabi en dit smaakte naar meer. Hoogerland is echter wel duidelijk in gesprek met ProCyclingStats: van een comeback is absoluut geen sprake.

“Het is leuk om jezelf af en toe eens uit te dagen”

“Het is één race en dan keer ik terug naar Karinthië”, legt de Nederlandse kampioen van 2013 uit. “Grega is nog steeds een goede vriend en hij vroeg mij om mee te doen. Ik moest het thuis even overleggen, maar dat kwam al vrij snel goed. Het pension is deze maanden dicht en het is leuk om jezelf af en toe eens uit te dagen. Ik dacht: waarom niet?”

“Het is bijzonder om deel uit te maken van dit team, dat het wielrennen in de Verenigde Arabische Emiraten een boost wil geven. Ze zijn hier heel ambitieus als het om wielrennen gaat, wat mooi is om te zien.”