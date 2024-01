Niels Bastiaens • maandag 29 januari 2024 om 12:00 maandag 29 januari 2024 om 12:00

Goudhaantje Albert Withen Philipsen: “Lidl-Trek gaat voet naast grootmachten zetten”

Interview Afgelopen weekend zakte er een extra wereldkampioen af naar België en Nederland voor het crossweekend. Tijdens de juniorencross van Hamme deed Albert Withen Philipsen zelfs hetzelfde als op het meest recente WK op de weg in Glasgow: dominant winnen.

Veldrijden is voor Philipsen nochtans eerder een hobby. Vorige winter dook hij drie keer het veld in, deze winter worden het in totaal acht crossen. “Cyclocross is voor mij nooit gemakkelijk. Ik sukkel te veel met de techniek, maar ik voel wel dat mijn vorm elke cross beter wordt”, vertelt hij ons na de cross in Hamme.

“In de Wereldbekers (Philipsen reed alleen in Antwerpen en Benidorm, red.) worstelde ik niet alleen met het technische aspect, maar doordat ik zo weinig cross is mijn startpositie abominabel. Ik heb amper UCI-punten en het maakt in de cyclocross nu eenmaal een groot verschil of je op de eerste of vijfde rij start. Dan was het in Hamme gemakkelijker. Richting het WK van volgende week in Tábor kan ik nog altijd lastig inschatten waar ik in de pikorde sta.”

Philipsen sprak in een eerder interview nog de stevige ambitie uit om de beste allrounder ter wereld te worden. Naast crossen, is hij namelijk wereldtop in zijn leeftijdscategorie op de mountainbike én op de weg. Maar Philipsen beseft intussen dat hij keuzes moet maken. “De mountainbike en weg krijgen nog altijd prioriteit. Ik wil in deze periode van het jaar vooral een goede basis opbouwen. Als ik elke week het veld in zou duiken, dan zou dat te veel reizen zijn. En dat kost ook energie, als je niet in de buurt van België of Nederland woont. Ik doe het voor het plezier, maar als je een echte renner bent, dan probeer je altijd te winnen.”

WorldTour-debuut in 2025

“Je kan niet overal zijn”, vult Philipsen aan. “Daarom denk ik dat ik volgende winter een break van de cross ga nemen. Ten minste, dat is op dit moment het plan. Ik maak na die winter definitief de stap naar de profs, in de WorldTour ook. Dan is het belangrijk dat ik me enkel op het trainen en de aanpassing aan het niveau kan focussen, én niet zozeer aan performen moet denken.”

Zijn WorldTour-debuut had Philipsen bij zowat elke zichzelf respecterende ploeg kunnen maken. Na zijn wereldtitel, die het wonderkind op indrukwekkende wijze behaalde, informeerden immers zo’n tien WorldTeams naar zijn diensten. Lidl-Trek trok – ietwat verrassend – aan het langste eind. “Het was de lastigste beslissing uit mijn prille carrière om te nemen, omdat alle beste ploegen in de wereld me graag wilden contracteren. Probeer maar eens duidelijke verschillen tussen die teams te vinden, als ze je allemaal proberen te overtuigen met verhaaltjes die overal mooi klinken.”

“Bij Lidl-Trek kreeg ik als enige het juiste gevoel”, zegt Philipsen. “Ik vond er de juiste balans tussen een focus op performance en familiegevoel. Dat laatste was voor mij een heel belangrijke, en dat is ook wat ik afgelopen week op trainingskamp voelde. Het is één grote groep en ik werd er heel hartelijk verwelkomd. Het bevestigde voor mij alleen maar dat ik de juiste keuze had gemaakt. Mads Pedersen en Mattias Skjelmose kende ik natuurlijk al. Maar zij waren niet de reden waarom ik voor de ploeg heb gekozen. Laat ons zeggen dat het wel een groot pluspunt was om veel Denen rondom mij te hebben.”

Dus visten grootmachten zoals UAE-Emirates en Visma | Lease a Bike zomaar achter het net. Waren die topteams geen meer logische keuze geweest? “Niet echt. Ik denk dat Lidl-Trek op weg is om daar zijn voet naast te zetten. Zeker nu geldschieter Lidl haar armen volledig onder de ploeg zet, draagt daaraan bij. Ik denk dat het de komende jaren alleen maar beter met de ploeg zal gaan.”

Down to earth

Philipsen komt, ondanks zijn status als wonderkind, over als zeer down to earth. Niet simpel, wanneer de verwachtingen steeds hoger liggen. “Natuurlijk heeft die wereldtitel veel in mijn leven veranderd. Het heeft me in de eerste plaats op heel jonge leeftijd een mooi contract opgeleverd. Dat verzekert mijn toekomst voor een deel. En je merkt ook gewoon dat veel mensen je plots willen leren kennen, je wordt veel meer herkend op wedstrijden. Dat is geen kleine aanpassing voor mij.”

“In mijn laatste jaar als junior op de weg (bij de Tscherning Cycling Academy, red.) wordt het dan ook heel anders koersen. Iedereen zal naar me kijken. Dat voelde ik vorig jaar al in mijn laatste koersen van het seizoen. De regenboogtrui is fantastisch om te dragen, maar het maakt de koersen veel zwaarder. Toch gaat mijn focus nog meer op de weg liggen en minder op de mountainbike. Gewoon om nog meer ervaring op te doen, met als hoogtepunten wat etappekoersen en opnieuw het WK. De mountainbike kan ik nog altijd terug oppikken richting de Spelen van 2028.”