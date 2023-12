vrijdag 8 december 2023 om 10:04

Toptalent Albert Philipsen kiest voor Lidl-Trek: “Hoop de beste allrounder ter wereld te worden”

Albert Philipsen heeft een contract getekend bij Lidl-Trek. Het Deense toptalent kon naar heel wat ploegen trekken, maar uiteindelijk trok het Amerikaanse Lidl-Trek aan het langste eind. Philipsen zal in 2025 zijn debuut in de WorldTour maken, volgend jaar komt hij nog uit voor de Tscherning Cycling Academy.

De 17-jarige Philipsen heeft een bijzonder succesvol seizoen achter de rug. De eerstejaars junior werd onder meer wereldkampioen op weg, Europees kampioen op de weg en Europees- én wereldkampioen op de mountainbike. Ook is hij weg- en tijdritkampioen van Denemarken. Meerdere WorldTour-ploegen waren dan ook geïnteresseerd in Philipsen. Het ging om INEOS Grenadiers, Lidl-Trek, BORA-hansgrohe, UAE Emirates, Alpecin-Deceuninck en Jumbo-Visma.

Beste allrounder ter wereld

“Voor mij was Lidl-Trek gewoon de beste match”, vertelt Philipsen. “Ik wilde de ploeg kiezen die mij het beste kon helpen bij mijn ontwikkeling als renner. Ik kon vanaf het begin voelen hoe enthousiast en gepassioneerd de mensen in het team waren, terwijl ze ook gefocust waren om het proces niet te overhaasten en niet te veel druk op mijn schouders te leggen. Met mijn multidisciplinaire aanpak was het ook belangrijk voor mij om een team te vinden dat niet alleen op de weg, maar ook op de MTB in het veld ondersteuning kan bieden.”

Philipsen, die een contract van drie jaar tekent, geeft aan dat de weg zijn hoofddoel wordt. “Ik moet nog werken aan een aantal zaken. Verder ben ik nog aan het uitzoeken op welke wedstrijden ik me in de toekomst ga richten. Op dit moment zit ik er als type renner een beetje tussenin, dus ik hoop de beste allrounder ter wereld te worden.”

Deel bij opleidingsploeg

De algemene directeur van Lidl-Trek, Luca Guercelina, is natuurlijk zeer verheugd met de komst van Philipsen. “Dat hij bij ons tekent terwijl er zo veel teams geïnteresseerd waren, is een bewijs van de structuur die we hebben opgebouwd. (…) Onze benadering van Albert blijft dezelfde als die van alle jonge renners: hem alle steun geven die we kunnen terwijl we hem op natuurlijke wijze laten ontwikkelen, hem niet opjagen.”

“Wanneer hij bij de ploeg komt, zijn we van plan om Albert een kalender te geven die zijn verschillende disciplines omvat, maar met een focus op de weg. Op de weg zal hij zijn tijd verdelen tussen de opleidingsploeg en de WorldTour-ploeg om een evenwichtige progressie te garanderen. Persoonlijk kan ik niet wachten om Albert de Lidl-Trek trui aan te zien trekken en zijn professionele carrière bij ons te beginnen!”