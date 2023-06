CT-scan brengt goed nieuws voor Tadej Pogacar richting Tour de France

Tadej Pogacar heeft met het oog op zijn deelname in de komende Tour de France goed nieuws ontvangen. De Sloveen liet deze week een CT-scan maken om te zien hoe zijn botten in zijn pols genezen zijn. In Luik-Bastenaken-Luik liep hij bij een val een polsbreuk op.

“De resultaten van de CT-scan zijn positief. De botten genezen goed. Hij kan vanaf nu volledig op de weg trainen en stopt met zijn trainingen op de rollers. Tadej zal wel uit voorzorg een handbrace blijven gebruiken”, zo laat zijn ploeg UAE – Emirates aan WielerFlits weten.

De Belgische orthopedisch chirurg Joris Deurinckx opereerde Pogacar direct na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik in Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk. Hij gaf aan dat het om een scafoïdfractuur ging.

“Het scafoïd is het scheepsvormig beentje dat de link is tussen de onderarm en de rest van de hand. Het is essentieel voor het goed functioneren van het polsgewricht”, aldus Deurinckx. “Meestal kan het zonder operatie genezen. Soms is het beter om te opereren om de stukken mooi aan elkaar te zetten of de bloedvoorziening van het bot niet in gedrang te laten komen. Daar hebben we bij Pogacar voor gekozen.”

Ploegarts Adrian Rotunno vertelde na de operatie: “Tadej heeft een kleine schroef in zijn linkerhand om de botfragmenten opnieuw uit te lijnen. Die procedure was succesvol en hij zal thuis zijn herstelperiode beginnen. Vanwege de aard van de blessure duurt het herstel ongeveer zes weken.”

Pogacar was onlangs al op een hoogtestage op Sierra Nevada. Hij gaf vorige week aan dat de conditie hem allermist tegen valt. Sinds eind april kon hij vrijwel uitsluitend op de rollers trainen en heeft hij ook veel hardgelopen. Vanaf eind mei is hij voorzichtig al op de weg gaan trainen.

“Ik train nu een week buiten en mijn pols voelt met de dag beter en beter”, vertelde Pogacar vorige week tijdens een mediamoment. “Tijdens deze hoogtestage probeer ik er zo veel mogelijk uit te halen. Ik heb hier de beste verzorging qua massages en fysiotherapie. Ja, er is nog veel werk aan de winkel. Ik ben een aantal trainingen verloren en daarom moet ik me de komende periode vooral focussen op interval- en duurtrainingen in de buitenlucht.”

Vanaf 11 juni gaat Pogacar Tourritten verkennen, daarna nog kort op stage naar Sestrière. In aanloop op de Tour hoopt hij eind juni als enige wedstrijd de Sloveense kampioenschappen te kunnen rijden.