Pogacar kent herstelperiode: Sloveen hoeft niet lang te wachten op eerste trainingsritjes

UAE Emirates heeft een nieuwe update gegeven met betrekking tot de gezondheid van zijn renner Tadej Pogačar. De Sloveen, die zondag zwaar ten val kwam in Luik-Bastenaken-Luik, staat voor een revalidatieperiode van ongeveer zes weken. Wel kan hij over een paar dagen alweer licht (indoor) trainen.

Ploegarts Adrian Rotunno zegt het volgende op de media-kanalen van UAE Emirates: “Tadej heeft een kleine schroef in zijn linkerhand om de botfragmenten opnieuw uit te lijnen. Die procedure was succesvol en hij zal thuis zijn herstelperiode beginnen. Vanwege de aard van de blessure duurt het herstel ongeveer zes weken. Wel kan hij over een paar dagen licht indoor trainen.”

Pogačar liep bij zijn val in Luik-Bastenaken-Luik meerdere breuken in hand en pols op. De Sloveense kopman van UAE Emirates kwam zondag op 170 kilometer van de finish ten val en moest vervolgens opgeven. Pogačar kon de gevallen Mikkel Honoré, die twee lekke banden opliep toen hij in een gat in de weg reed, niet meer ontwijken en ging vervolgens tegen de grond.

De tweevoudige Tourwinnaar werd die zondag nog geopereerd in het ziekenhuis in Genk. Zondagavond rond 19.30 uur mocht de renner – na een succesvolle operatie – het ziekenhuis weer verlaten.