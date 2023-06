Tour de France is race tegen de klok voor Tadej Pogacar: “Ik hoef geen 100% te zijn, maar mijn benen wel”

Interview

Op de dag af is het nog precies vier weken (28 dagen) tot de start van de Tour de France in Bilbao. Wanneer je de laatste week rust daarvoor er vanaf haalt, betekent het dat tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogačar drie weken de tijd heeft om in topvorm te komen. Een scenario waarin hij de Tour níet haalt? “Het is vrijwel zeker dat hij dat wél doet”, stellen ze bij UAE Emirates. Maar een uitdaging is het wel, vertelt de hoofdpersoon in kwestie zelf aan onder andere WielerFlits.

Het gaat goed met Pogačar, zegt hij met een lach. De Sloveense wonderboy staat de verzamelde pers (lees: zo’n zestig journalisten in een Zoom-call) vriendelijk te woord en neemt in een dik kwartier de tijd om een aantal vragen te beantwoorden. Pogacar legt uit dat hij veel uren maakt en hard aan zijn conditie werkt tijdens een hoogtestage op Sierre Nevada. En die conditie valt hem allerminst tegen, nadat hij door een polsbreuk (opgelopen bij een val in Luik-Bastenaken-Luik) sinds eind april vrijwel uitsluitend op de rollers kon trainen en heeft hardgelopen. Vanaf 11 juni gaat hij Tourritten verkennen, daarna nog kort op stage naar Sestrière en hoopt hij de Sloveense kampioenschappen eind juni te kunnen rijden. En dan volgt als het goed verloopt de Tour.

“Ik train nu een week buiten en mijn pols voelt met de dag beter en beter”, steekt de jongeling (24) van wal. “Tijdens deze hoogtestage probeer ik er zo veel mogelijk uit te halen. Ik heb hier de beste verzorging qua massages en fysiotherapie. Ja, er is nog veel werk aan de winkel. De Ronde van Slovenië zal ik waarschijnlijk niet rijden. Ik ben een aantal trainingen verloren en daarom moet ik me de komende periode vooral focussen op interval- en duurtrainingen in de buitenlucht. Maar ik voel me verder goed. Ik heb geprobeerd om ook een beetje te relaxen, al ben ik in de tweede week na mijn val alweer in huis begonnen met trainen. Mijn motivatie is altijd hoog geweest. Komende maandag heb ik een nieuwe CT-scan en dan weten we hoe goed het bot is geheeld.”

Wat opvalt is dat Pogačar altijd plezier lijkt te hebben als hij koerst. Maar hoe leuk is de Tour als je niet 100% in topconditie bent? “Als je voor de eindzege gaat zoals ik dat doe en je bent geen 100%, dan denk ik niet dat je ervan kunt genieten”, antwoordt de Sloveen op vraag van WielerFlits. “Maar hopelijk lukt het me om toch 100% te zijn. Nou ja, mijn pols zal dan misschien nog niet helemaal terug de oude zijn. Alleen je hebt je pols niet nodig om je benen tot 100% te trainen. Ik moet daarom afwachten hoe het in de Tour gaat, maar ik vermoed dat ik er hoe dan ook wel van zal genieten. Het liefst rijd ik nog een koers voor een belangrijke wedstrijd uit en daarom doe ik de tijdrit en de wegrace op het Sloveens kampioenschap. Ik maak me niet echt zorgen.”

Gretig

De Sloveen vindt zijn polsblessure geen tegenslag, maar eerder een ongelukkige situatie. Met een lach op zijn gezicht probeert hij de aanwezige journalisten ervan te overtuigen dat hij ondanks zijn blessure, wel degelijk goede en kwalitatieve trainingen heeft afgewerkt. De vraag is nu vooral hoe zijn pols het houdt bij sturen, remmen, accelereren en afdalen. “In deze eerste dagen buiten op de fiets is dat wel een factor. In de eerste plaats moet ik zeggen dat ik de eerste zes weken niet buiten mocht fietsen. Toch ben ik al na vijf weken begonnen. Dat is een beetje stom, om het doktersadvies te negeren. Ik heb alleen mijn ploeg – en iedereen daarbuiten – gepusht of ik mocht proberen om buiten op de fiets te rijden. De eerste dagen ben ik heel voorzichtig geweest.”

Dat komt omdat Pogačar niet te veel druk mag zetten op zijn hand, om het scafoïdebotje zo min mogelijk te belasten. “Ik begon dan te trainen op de rollers en daarna ging ik de weg op voor twee of drie uurtjes trainen. Uiteraard rijd ik met een spalk. Daar heb ik er intussen een paar van: eentje voor het normale leven, eentje voor op de fiets en eentje – als het herstel bijna ten einde is – die nog een kleine beetje ondersteuning geeft voor de pols. Ik ben er iedere dag mee bezig en ik voel me iedere dag ook beter, zonder pijn. Na de scans van maandag weten we of ik het bot niet opnieuw beschadigd heb door te vroeg te starten. Ik denk van niet, want ik heb geen pijn. Als het er wel beter uit ziet, kan ik beginnen om iedere keer een beetje meer druk op mijn hand te zetten.”

“Misschien dat ik tijdens de Tour ook nog een zachte spalk nodig heb voor een beetje ondersteuning”, gaat Pogačar verder. “Ik hoop alleen maar dat ik een stukje mobiliteit terugkrijg, zodat ik voor de Tour ook nog eens uit het zadel kan demarreren of mijn sprints kan oefenen. Ik kijk namelijk uit naar de eerste twee etappes in het Baskenland. Dat zijn echt heel prachtige ritten, superzwaar. Ik zie dat liever dan allerlei vlakke ritten in de eerste week. Je weet meteen wie er goed is en wie de gele trui heeft. Dan is het niet zo stressvol de dagen erna. Het gaat dus lastig voor mij zijn om fris aan de Tour te beginnen en onmiddellijk twee dagen te moeten gas geven. Twee jaar terug hadden we een gelijkaardige start, met twee zware finales. Toen voelde ik me goed en dat houd ik graag vast. Deze start van de Tour de France is er een waarvan ik houd.”

‘Als ik Evenepoel was, zou ik wel de Tour rijden’

Er werd ook gevraagd of Pogačar veel naar de Giro d’Italia heeft gekeken en of hij Remco Evenepoel en Primož Roglič graag aan de start van de Tour ziet verschijnen. “Ik denk dat Remco had kunnen meedoen voor de eindzege in de Giro, maar helaas is hij uitgevallen. Hij is de wereldkampioen. Als ik hem was, had ik nu toch wel de Tour de France gereden. Maar iedereen is anders en niemand voelt zich hetzelfde op de fiets na zo’n harde koers. Hij heeft ook corona gehad, natuurlijk. Ik zou Evenepoel graag in de Tour zien. De concurrentie is dan nog groter en dat geldt ook als Roglič meedoet. Al heeft Jumbo-Visma nu een duidelijke kopman in Jonas Vingegaard en willen ze Primož als Giro-winnaar niet te veel pushen. Misschien sparen ze hem voor de Vuelta.”