Goed nieuws voor E3 BinckBank Classic: “Alle sponsoren blijven aan boord” dinsdag 12 mei 2020 om 15:27

De organisatie van de E3 BinckBank Classic kan vol vertrouwen toewerken naar de editie van 2021. De Belgische (semi)klassieker ziet ondanks de coronacrisis geen enkele sponsor afhaken. “Niemand deed moeilijk. Daar ben ik alle commerciële partners dankbaar voor”, zo vertelt PR-verantwoordelijke Jacques Coussens in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Coussens klonk eerder al positief over de toekomst van de Vlaamse topwedstrijden. “We gaan dit overleven, net als alle topkoersen in Vlaanderen. Ik volg het wielrennen over de hele wereld. Nergens is de beleving zo groot als bij ons. Wij léven voor de koers. Dat komt echt wel goed”, zo tekende WielerFlits op uit de mond van de West-Vlaming.

Coussens hoeft zes weken later niet op zoek naar nieuwe geldschieters om de E3 BinckBank Classic te financieren, zo bleek na een conference call met dertig dragende sponsoren. “We hadden al behoorlijk wat kosten gemaakt, denk aan voorschotten voor catering en VIP-tenten. Dat was onvermijdelijk. Mijn vraag was dan ook: wat doen we?”

“We kennen elkaar in goede en slechte tijden, klonk het. Een fantastische financiële deal was het gevolg. Ze besloten alles te compenseren, zelfs meer dan dat. Alle sponsoren bleven aan boord, niemand deed moeilijk.” Dit betekent concreet dat de organisatie ook volgend jaar kan werken met een budget van 1,8 miljoen euro.

Revolutionaire ideeën voor 2021

Coussens weet wel waarom de sponsoren aan boord blijven. “Het geeft aan dat de wedstrijd een belangrijk gegeven blijft in de bedrijfswereld. Voor mensen uit alle uithoeken van het land is het een ideaal netwerkplatform. Al denk ik wel dat de crisis zijn impact zal hebben op de marketingsbudgetten en firma’s hun vips minder zullen verspreiden over de diverse wedstrijden.”

De organisatie van de E3 BinckBank Classic had al besloten om de editie van 2020 te annuleren, maar Coussens denkt ook aan zijn mede-organisatoren. “Afhaken doen we niet met plezier, maar met pijn in het hart. Ik hoop vurig dat het virus snel weg is en we dit jaar nog kunnen koersen. Voor alle collega-organisatoren die wél tijd, geld en energie willen pompen in een nieuwe organisatie.”

Coussens kijkt tot slot nog even vooruit naar de editie van volgend jaar. Een ding is zeker: het belooft een bijzondere wedstrijd te worden. “We richten ons op nieuwe en revolutionaire ideeën. Op dingen die nog nooit eerder zijn gebeurd. Ik kan er nog niet veel over zeggen, maar we zullen een bom doen ontploffen.”