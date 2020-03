Organisatie E3 BinckBank Classic: “De Vlaamse topklassiekers gaan dit overleven”

Vandaag zou met de E3 BinckBank Classic de eerste van een rij Vlaamse topklassiekers zijn afgewerkt. Ware het niet dat het coronavirus roet in het eten gooide. WielerFlits belde met PR-verantwoordelijke Jacques Coussens. “Heb je het zonnetje zien schijnen vandaag? Dit was ongetwijfeld een topeditie geworden. Maar ik blijf positief. We gaan dit overleven, net als alle topkoersen in Vlaanderen.”

Het is in de late namiddag als we Jacques Coussens aan de telefoon krijgen. De Belgische wielerwereld kent de West-Vlaming als de immer enthousiaste PR-verantwoordelijke van de E3 BinckBank Classic. Coussens is een commercieel talent en laat zich daarbij drijven door zijn passie voor het wielrennen. Ook na deze tegenslag valt hij niet uit zijn rol.

Hoe heb je deze dag beleefd, Jacques?

“Van thuis uit, hé. Zoals iedereen. Ik moet toegeven dat ik best triestig aan de dag begonnen ben. Het gevoel van verloren lopen overheerste. Je leeft zolang naar die bewuste dag toe… En de corona-maatregelen zorgen er ook nog eens voor dat je niet kan samen zijn met de andere leden van onze organisatie. Er is alleen contact via gsm, whatsapp…dat is niet hetzelfde. In de voormiddag ben ik wel opgebeld door ‘De Madammen’, een Radio 2-programma dat vandaag zou worden uitgezonden vanuit Harelbeke. Achteraf kreeg ik een tachtigtal berichtjes. Allemaal steunbetuigingen. En ja, ze deden deugd.”

“Deze namiddag heb ik op Sporza naar de live-uitzending van 2005 gekeken. Ach, eigenlijk wil ik vooral niet triestig overkomen. Met dit mooie weer was het ongetwijfeld opnieuw een topeditie geworden en dat zagen we vandaag door onze handen glippen. Maar de gezondheid primeert boven alles. In onze kring is voorlopig overigens niemand getroffen door het virus. Dat is ook belangrijk. En volgend jaar is er weer koers. Ja, toch?”

Jullie hebben vrij snel beslist om dit jaar geen nieuwe datum meer aan te vragen…

“Klopt. We werken een volledig jaar aan onze klassieker. We streven naar een totaalbeleving die ene dag die we tot in de puntjes verzorgen. Maar ergens in oktober organiseren, dat zien we niet zitten. Het is enerzijds te kort bij de editie van volgend jaar en er zijn ook te veel vragen. Wanneer staat die dan op de kalender? Gaat er dan een grote ronde worden verreden? Zouden we een topdeelnemersveld aan de start krijgen? En misschien wordt er in die periode al gecrost. Kijk, het voorjaar in Vlaanderen staat garant voor topkwaliteit. Niet voor half werk. En dat willen we in Harelbeke zo houden. We streven naar een nieuwe topeditie in 2021, met het sterkst mogelijke deelnemersveld. Want dat is en blijft onze prioriteit.”

Overleven jullie dit financieel gemakkelijk?

“Gemakkelijk is niet het correcte woord. Maar we redden ons. Zoals alle topkoersen in het Vlaamse voorjaar. Daar ben ik van overtuigd. Ik volg het wielrennen over de hele wereld. Nergens is de beleving zo groot als bij ons. Wij léven voor de koers. Dat komt echt wel goed. Wat ons persoonlijk betreft, we hebben de voorbije jaren een buffer opgebouwd voor mocht zoiets gebeuren. Al denk je dan natuurlijk eerder aan een afgelasting door de weersomstandigheden…”

Hoe groot is de schade dit jaar uiteindelijk?

“Dat weten we nog niet exact. Maar we hebben het grote geluk gehad dat we nog niet gestart waren met de opbouw van de tenten en het podium. Dat scheelt. Daarnaast hebben we trouwe sponsors, waarvan een aantal ons snel hebben gerustgesteld. We hebben in totaal een twintigtal belangrijke geldschieters, waarvan twee écht grote partners: BinckBank en de stad Harelbeke. Zij waren de weken voorafgaand aan de afgelasting al goed in beeld gekomen. We hebben daar ook altijd naar gestreefd. Zo is onze banner negentien keer op tv gekomen, stond hij in alle kranten en op websites.”

“Met andere sponsors zitten we de komende weken nog om de tafel. Uiteraard zijn we deels afhankelijk van hun goodwill. Maar de reacties zijn voorlopig positief. En onze vele VIP’s kunnen kiezen: ofwel bewaren ze hun arrangement voor 2021, ofwel krijgen ze 85 procent van hun centen terug. De 15 procent worden gebruikt om de gemaakte kosten te dekken.”

Hoe ziet je avond er nog uit?

“Ik ben liefhebber van een goed restaurantje. Maar de laatste weken heb ik een nieuwe eetgelegenheid ontdekt: Resto à la maison. De bazin ontvangt mij met veel liefde. We beginnen straks aan ons diner met een goed aperitiefje. Zo proberen we het in moeilijke tijden toch wat plezant te houden…”