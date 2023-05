Giro 2023: Filippo Ganna test positief op corona en stapt uit koers

Filippo Ganna zal niet meer van start gaan in de achtste etappe van de Giro d’Italia. De Italiaan heeft positief getest op het coronavirus en kampt met milde symptomen. Ganna werd in de openingstijdrit nog tweede.

“Ganna zal jammer genoeg niet meer aan de start staan van de achtste etappe van de Ronde van Italië. Hij heeft positief getest op het coronavirus en kreeg te maken met milde griepsymptomen”, aldus INEOS Grenadiers op sociale media.

De Italiaan was bezig aan derde Giro d’Italia. Op voorhand hoopte de 26-jarige renner de roze trui te pakken in de openingstijdrit, maar Ganna kwam niet in de buurt van ritwinnaar Remco Evenepoel. De werelduurrecordhouder werd op maar liefst 22 seconden gezet, al was dat wel goed voor een tweede plaats. Aanstaande zondag stond er opnieuw een race tegen de klok op het menu.

