Giro 2023: Dit was etappe 15 naar Bergamo – McNulty verslaat Healy en verrassende Frigo

Op zondag 21 mei vond de eerste etappe in de Giro d’Italia plaats. In een zware heuveletappe over het parcours van Il Lombardia streed de kopgroep om de ritwinst. WielerFlits praat je helemaal bij.

De vijftiende etappe voerde over 191 kilometer naar Bergamo en bracht het peloton over enkele zware beklimmingen, waarvan we er enkele kennen uit de Ronde van Lombardije. De scherprechter was ongetwijfeld de Roncola Alta van 10 km aan 6,7%, maar ook de Colle Aperto (1,3 km aan 7,3%) vlak voor de finish in Bergamo speelde een sleutelrol.

De Amerikaan Brandon McNulty legde beslag op de ritzege. De Amerikaan reed aanvankelijk weg op de Roncola Alta met Marco Frigo, maar werd later overvleugeld door Ben Healy. McNulty vond de aansluiting in de afdaling. Even later kwam ook Frigo terug. Op de Aperto slaagde Healy er niet in McNulty te lossen. Frigo moest er wel af, maar kwam in de slotkilometer toch nog terug en leek even op weg naar ritwinst na een late uitval, maar uiteindelijk trok McNulty aan het langste eind in de sprint. Bauke Mollema werd nog knap vierde.

Lees ook: Giro 2023: McNulty klopt Healy en Frigo vanuit de vlucht, favorieten sparen hun krachten

Reacties

Brandon McNulty (winnaar): “Op de laatste klim probeerde ik het solo, maar Ben Healy was heel sterk. Gelukkig wist ik terug te komen. Na de klim konden we het spel spelen op het vlakke. In de laatste kilometer wist ik dat Frigo er nog aan kwam, dat was voor mij ideaal want ik kon daardoor profiteren van zijn slipstream en met 250 meter te gaan ging ik er vol voor” (flashinterview)

“Op de laatste klim probeerde ik het solo, maar Ben Healy was heel sterk. Gelukkig wist ik terug te komen. Na de klim konden we het spel spelen op het vlakke. In de laatste kilometer wist ik dat Frigo er nog aan kwam, dat was voor mij ideaal want ik kon daardoor profiteren van zijn slipstream en met 250 meter te gaan ging ik er vol voor” (flashinterview) Ben Healy (tweede): “Ik zat op een gaatje en maakte een fout door te wachten op Rubio. Dat zorgde ervoor dat ik een grote inspanning moest doen om het gat te dichten naar McNulty en Frigo. Ik kon Brandon op die laatste klim niet meer lossen. Hij was best sterk vandaag. Ik ben een beetje trots, maar ook teleurgesteld.” (Eurosport)

“Ik zat op een gaatje en maakte een fout door te wachten op Rubio. Dat zorgde ervoor dat ik een grote inspanning moest doen om het gat te dichten naar McNulty en Frigo. Ik kon Brandon op die laatste klim niet meer lossen. Hij was best sterk vandaag. Ik ben een beetje trots, maar ook teleurgesteld.” (Eurosport) Marco Frigo (derde): “Ik verkleinde het gat met een goede afdaling. Ik heb mijn energie goed verdeeld op het laatste vlakke stuk in de finale. Toen de koplopers naar elkaar begonnen te kijken sloot ik het gat en heb ik het spel zo goed mogelijk proberen te spelen. Ik ben niet teleurgesteld, maar toch kon ik de zege bijna aanraken. Dit is heel positief en we gaan het zeker nog eens proberen.” (ploegsite Israel-Premier Tech)

“Ik verkleinde het gat met een goede afdaling. Ik heb mijn energie goed verdeeld op het laatste vlakke stuk in de finale. Toen de koplopers naar elkaar begonnen te kijken sloot ik het gat en heb ik het spel zo goed mogelijk proberen te spelen. Ik ben niet teleurgesteld, maar toch kon ik de zege bijna aanraken. Dit is heel positief en we gaan het zeker nog eens proberen.” (ploegsite Israel-Premier Tech) Marc Reef (ploegleider Jumbo-Visma): “Het is gebleken dat de klassementsrenners aan elkaar gewaagd zijn. Bovendien was het te kort om een groot verschil te maken. We zijn deze rit goed doorgekomen. We hebben niet veel energie hoeven verspillen. We zijn content met de stand van zaken en het is nu wachten op het juiste moment om aan te vallen.” (ploegsite Jumbo-Visma)

“Het is gebleken dat de klassementsrenners aan elkaar gewaagd zijn. Bovendien was het te kort om een groot verschil te maken. We zijn deze rit goed doorgekomen. We hebben niet veel energie hoeven verspillen. We zijn content met de stand van zaken en het is nu wachten op het juiste moment om aan te vallen.” (ploegsite Jumbo-Visma) Bauke Mollema (vierde): “Ik was blij dat ik erbij zat. Het gaat wel de goede kant op. Een week geleden had ik hier de benen niet voor. Gisteren was ik ook mee en ik voel me goed. Ik ben blij dat het veel beter gaat. Meestal is de derde week niet mijn beste week, maar als ik deze lijn door kan trekken ga ik het nog wel een paar keer proberen” (Eurosport)

Lees ook: Roze trui Armirail vreesde voor Einer Rubio: “Daarom moest de ploeg blijven controleren”

Bijzonderheden

In geen enkel klassement zijn er vandaag verschuivingen in de top geweest, al hebben Einer Rubio en Ben Healy zich wel gemeld in de top van het bergklassement. Ook zijn er vandaag geen uitvallers te noteren. In deze Giro best een bijzonderheid te noemen, want de laatste keer dat dit gebeurde was in etappe 3.

De dag van morgen

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 16 naar Monte Bondone – Erop of eronder in bergrit