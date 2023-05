Roze trui Armirail vreesde voor Einer Rubio: “Daarom moest de ploeg blijven controleren”

Bruno Armirail gaat als klassementsleider de slotweek van de Giro d’Italia 2023 in. In de vijftiende etappe naar Bergamo hield de Fransman van Groupama-FDJ stand, al vreesde hij wel voor een van de renners in de vroege vlucht. “Einer Rubio reed vooraan en hij kon de roze trui overnemen”, zei Armirail na afloop.

Rubio stond voor de etappe op elf minuten van Armirail, die wel de roze trui wilde behouden. “Maar dat was nog moeilijk. Het was een zware rit met veel klimkilometers. En Rubio kon de trui overnemen, dus moesten mijn ploeggenoten de hele dag blijven controleren”, blikt de Fransman terug.

“Gisteren realiseerde ik me niet wat het betekende om de roze trui te veroveren, maar sinds vandaag weet ik wat het inhoudt. Ik kreeg ongelooflijk veel steun van de mensen. Dit is geweldig en ik ben opgelucht dat ik als leider de rustdag inga”, aldus Armirail, die in de finale in Bergamo wel wat tijd verloor. Thomas volgt nu op 1.08 minuut in het klassement, met nog altijd twee seconden voorsprong op Roglič.

Lees ook: Giro 2023: McNulty klopt Healy en Frigo vanuit de vlucht, favorieten sparen hun krachten