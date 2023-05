Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 16 naar Monte Bondone – Erop of eronder in bergrit

Andiamo! De slotweek in de Giro d’Italia begint met een loodzware bergrit naar de Monte Bondone, met onderweg liefst 5.200 hoogtemeters. Wie de rustdag slecht heeft verteerd, kan hier wel eens flink door het ijs gaan zakken. Spektakel op komst! WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De zestiende etappe brengt de renners een aantal fraaie vergezichten. In Sabbio Chiese wordt er dinsdag gestart, van waar het peloton bijna direct het Gardameer opzoekt. De eerste vijftig kilometer rijden de renners vervolgens langs het grootste meer van Italië, en als het weer er een beetje naar is, zullen de coureurs ongetwijfeld stiekem een beetje genieten.

Daarna begint het grote afzien deze rit, als de renners de provincie Trente inrijden via de Passo di Santa Barbara (12,3 km aan 8,4%). Deze klim van eerste categorie is een redelijke ‘loper’, maar kent na vier kilometer toch een aantal kilometers die dik boven de 10 procent uitrijzen. Na de Passo di Santa Barbara volgt al vrij snel de Passo Bordala (3,7 km aan 7,1%).

De coureurs krijgen daarna even de tijd om op adem te komen als ze afdalen richting industriestad Rovereto. Daar krijgen ze de Matasonne (11,4 km aan 5,6%) voor de kiezen, die gezien wat er nog komen gaat beschouwd kan worden als een tussendoortje.

In de finale van de rit wachten namelijk nog de Serrada (17,5 km aan 5,5%) en de Monte Bondone (21,4 km aan 6,7%). Vooral de eerste en laatste kilometers van deze Monte Bondone zijn steil, met stijgingspercentages die boven de 15 procent uitkomen.

Het is niet de eerste keer dat de Giro de Monte Bondone aandoet. In 2020 won Ben O’Connor een rit in de Giro die over de Monte Bondone ging, en in 2006 was het Ivan Basso die hier nog maar eens bevestigde de allersterkste renner in de Giro te zijn.

Officieuze start: 10.50 uur

Officiële start: 11.05 uur

Finish: Tussen 16.50 en 17.45 uur

Afstand: 203 kilometer

Favorieten

Er is de voorbije weken al veel gezegd en geschreven over die zo loodzware derde week in de Giro d’Italia. We beginnen meteen met een heuse bergrit met meer dan 5.000 hoogtemeters en verder wachten er nog sleuteletappes naar Zoldo Alto, Tre Cime di Lavaredo en de Monte Lussari. Het kaf zal dinsdag nog een keer van het koren worden gescheiden, maar krijgen we nu ook écht een gevecht op het scherpst van de snede tussen de klassementsrenners?

De eerste serieuze bergrit naar Campo Imperatore baarde nog een flinke muis en ook de (ingekorte) rit naar Crans-Montana bracht niet het gewenste spektakel. De renners keken vooral met angst en beven naar de slotweek. Nu is er echter geen tijd meer voor verstoppertje. Het moet toch gek lopen mocht er onderweg naar de Monte Bondone niks gebeuren, met twee beklimmingen van eerste en twee bergen van de tweede categorie.

De grote vraag is wel of we dinsdag een strijd krijgen op twee fronten. Als we kijken naar het eerdere koersgedrag van de klassementsmannen in deze Giro en de sterkte van de teams, is het zeer aannemelijk dat een selecte kopgroep – met daarin enkele zeer sterke klimmers – een ‘vrijgeleide’ krijgt op weg naar de finish. Is een klassementsploeg bereid om de rit te controleren? INEOS Grenadiers? Geraint Thomas legt het in een (mogelijke) sprint om de ritzege en bonificatieseconden bijna altijd af tegen de op papier veel explosievere Primož Roglič. Jumbo-Visma? De Nederlandse ploeg zal de krachten zoveel mogelijk willen sparen.

Dit speelt de vluchters alleen maar in de kaart. Het zal Einer Rubio als muziek in de oren klinken. De Colombiaanse pocketklimmer koerst momenteel op een roze wolk, enkele dagen na de grootste zege uit zijn carrière. De renner van Movistar profiteerde in de ingekorte bergrit naar Crans-Montana optimaal van het gebakkelei tussen Thibaut Pinot en Jefferson Alexander Cepeda en vloerde ze uiteindelijk in de sprint. “Eindelijk was het mijn grote dag. Ik heb er enorm hard voor gewerkt”, vertelde hij na zijn winst. Nu die eerste zege in een grote ronde binnen is, zit een tweede ritoverwinning er misschien ook wel aan te komen.

Rubio staat op ruim vijf minuten van het roze en is (voorlopig) dan ook geen groot gevaar voor het klassement, en zal dus wel wat ruimte krijgen op weg naar de Monte Bondone. Zijn ‘vluchtmakker’ van in de rit naar Crans-Montana, Jefferson Alexander Cepeda, zit in eenzelfde situatie. De Ecuadoriaan koestert geen klassementsambities, maar heeft in deze Ronde van Italië al wel laten zien dat hij bergop voor niemand bang is. Ook niet voor Thibaut Pinot en dat leidde in de rit naar Crans-Montana tot discussie, gebakkelei, gekissebis en zelfs een stevige ruzie. Derde man Rubio lachte in zijn vuistje en won de rit.

Cepeda eindigde in die etappe als derde en bleef dus met lege handen achter, maar gelukkig voor de coureur van EF Education-EasyPost volgen er in de slotweek van deze Giro nog drie kansen op ritwinst. Kan hij in de rit naar de Monte Bondone al meteen toeslaan? Dan zal hij wellicht wel moeten afrekenen met Rubio, maar ook met Ilan Van Wilder. De Belg van Soudal Quick-Step mag – na het uitvallen van kopman Remco Evenepoel – zijn eigen ding doen en dit resulteerde al in enkele goede prestaties bergop. Van Wilder staat op ruim zeven minuten van het roze en zal met andere woorden wel enige vrijheid krijgen.

Mocht een sterke kopgroep wegrijden en wegblijven in de zestiende etappe, dan doen we er ook goed aan om de naam van Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) te noteren. De Italiaanse klimmer liet zich vrijdag nog zien in de bergrit met aankomst in Crans-Montana. Brandon McNulty is normaal ook een interessante pion voor een dergelijke bergrit, maar de Amerikaan zien we dinsdag waarschijnlijk niet in de aanval. Na zijn ritzege in Bergamo gaf de renner van UAE Emirates aan dat hij in de resterende etappes zal knechten voor zijn kopman João Almeida. Die laatste is nog volop in de race voor de roze trui.

Filippo Zana (Jayco AlUla), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan), Valentin Paret-Peintre (Groupama-FDJ), Matthew Riccitello, Giro-revelatie Derek Gee (Israel-Premier Tech), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en Ben Healy (EF Education-EasyPost) hoeven normaal gesproken niet om te kijken naar een kopman. Deze renners mogen zich naar hartenlust uitleven in de aanval, op jacht naar de ritoverwinning. Jay Vine hoopt die vrijheid ook te krijgen van de ploegleiding van UAE Emirates, maar heeft – tot zijn eigen ongenoegen – de taak gekregen om kopman João Almeida zo goed mogelijk bij te staan.

Nu we het over kopmannen hebben: er is natuurlijk ook een mogelijkheid dat de grote mannen voor het klassement het op de Monte Bondone gaan uitmaken voor de ritzege. Geraint Thomas is na vijftien etappes nog altijd de beste klassementsrenner, maar voelt de hete adem van Primož Roglič in zijn nek. Twee seconden, dat is het verschil tussen de twee kemphanen. Thomas en Roglič zijn, mochten de klassementsrenners gaan strijden om de ritzege, twee kanshebbers op de dagzege. De Sloveen heeft, wat ons betreft, toch een klein streepje voor. Met zijn vlijmscherpe demarrage is hij in een (eventuele) sprint om de zege in het voordeel.

Er zijn echter nog meer kapers op de kust. Neem nu João Almeida: de Portugees doet ook nog altijd volop mee voor de eindoverwinning in deze Giro. De kopman van UAE Emirates staat op slechts 22 seconden van Geraint Thomas. De derde week van Almeida is inmiddels berucht en dus verwachten we wel wat van de 24-jarige coureur op weg naar de Monte Bondone. Hij kan misschien wel profiteren van de tweestrijd tussen Thomas en Roglič. “Als twee honden vechten om een…”. U kent het gezegde. Bijkomend voordeel: Almeida kan aan het einde van een zware etappe vaak ook nog rekenen op een snedige sprint.

Hugh Carthy moet het niet hebben van zijn explosiviteit, maar kan wellicht op een andere manier winnen op de Monte Bondone. Door weg te rijden van de overige favorieten. Nee, dat zal inderdaad geen eenvoudige opdracht worden, maar op weg naar Crans-Montana liet de Brit zien dat het mogelijk is. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Carthy van INEOS Grenadiers ook wel een vrijgeleide kreeg om wat seconden te pakken, maar de klassementsman van EF Education-EasyPost probeerde tenminste iets op de slotklim. Dat valt alleen maar te prijzen, en wellicht volgt er dinsdag wel een ultieme beloning.

Een ultieme beloning, het komt Thibaut Pinot ook wel toe. Tweede in de Tour du Jura, tweede in de Tour du Doubs, tweede in een rit in de Ronde van Romandië en afgelopen vrijdag tweede in een Giro-rit. De Franse klimmer heeft zeker niet te klagen over zijn vorm, maar het zit hem nog niet echt mee in zijn afscheidsjaar. Pinot beschikt over goede papieren als het gaat om de bergtrui, maar zal toch met een ritzege afscheid willen nemen van de Ronde van Italië. Dinsdag dan maar? Het probleem is dat de renner van Groupama-FDJ op slechts drie minuten staat van Thomas en co., wat funest is voor zijn vluchtambities.

Verder is het uitkijken naar de overige renners in de top-10 in het algemeen klassement. We hebben het dan over Andreas Leknessund (Team DSM), Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Lennard Kämna (BORA-hansgrohe), Eddie Dunbar (Jayco AlUla), Thymen Arensman en Laurens De Plus (INEOS Grenadiers). Zien we een van deze renners dinsdag zegevieren op de Monte Bondone? En ook niet onbelangrijk: gaat Bruno Armirial na de etappe van dinsdag ook nog aan de leiding?

Nu we toch bezig zijn: Jumbo-Visma heeft met Sepp Kuss en Tom Gloag nog twee kandidaat-ritwinnaars in de gelederen, al zullen ze waarschijnlijk bij de kopman moeten blijven. En wat doen we tot slot met de winstkansen van Santiago Buitrago? De Colombiaan staat vijftiende op ruim zes minuten van leider Armirail. De renner van Bahrain Victorious is dus niet meteen een gevaar voor het roze, maar staat misschien ook te dicht om mee te sluipen in een vroege vlucht.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jefferson Cepeda

*** Ben Healy, Ilan Van Wilder

** Einer Rubio, Lorenzo Fortunato, Primož Roglič

* Geraint Thomas, João Almeida, Hugh Carthy, Thibaut Pinot

Weer en TV

In Sabbio Chiese lijkt het – als de renners zich verzamelen voor de start – nog redelijk droog te blijven. Onderweg vallen er echter weer de nodige buien, wat af en toe zelfs gepaard gaat met onweer. Op de top van de Monte Bondone is het nat, met negen graden relatief frisjes en is er kans op onweer.

Eurosport zendt de hele Giro d’Italia van start tot finish uit. Dinsdag begint de uitzending om 11.45 uur. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.