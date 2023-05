Giro 2023: McNulty klopt Healy en Frigo vanuit de vlucht, favorieten sparen hun krachten

De vijftiende etappe van de Giro d’Italia 2023 is zondag gewonnen door Brandon McNulty. Na een mini-Ronde van Lombardije van 195 kilometer, met finish in Bergamo, was de Amerikaan van UAE Emirates de beste vanuit de vroege vlucht. Hij klopte Ben Healy en Marco Frigo. De favorieten hielden, niet voor het eerst in deze tweede week, de kaarten tegen de borst. Zij sparen al hun krachten voor de loodzware slotweek.

De kopgroep van de dag ontstond in meerdere schuifjes. Ben Healy en Simone Velasco waren de aanstichters van een vlucht met uiteindelijk zeventien renners. Een groep met onder meer Bauke Mollema, Brandon McNulty, Laurens Huys, Einer Rubio en opvallend veel sprinters wist aan te sluiten. Zij kregen ruim zeven minuten van Groupama-FDJ, dat de roze trui van Bruno Armirail met plezier verdedigde.

Rubio, vrijdag nog ritwinnaar in Crans Montana, was op 11 minuten van Armirail de best geplaatste renner in de kopgroep. Hij maakte op de eerste klim van de dag, de Valico di Valcava (11,6 km aan 8%), als laatste de sprong naar de vluchtgroep. Martin Marcelussi maakte daarna nog de aansluiting. Op de top pakte Healy de 40 bergpunten, ondanks een schouderduw van Rubio in de sprint.

Kopgroep krijgt de zegen

Daarna stonden nog drie grote beklimmingen en een venijnig heuveltje op het programma. Eerst de combinatie van de Selvino (11,1 km aan 5,6%) en de Miragolo San Salvatore (5,2 km aan 7%), gevolgd door de klim naar Valpiana (10 km aan 6,7%) en de kenmerkende finale naar Bergamo, met de Colle Aperto (1,6 km aan 7,9%).

De kopgroep begon met ruim zes minuten voorsprong aan de Selvino. Dat gebeurde in zonnige omstandigheden, iets waar veel renners ook wel eens aan toe waren. Een getergde Healy pakte ook daar de meeste punten, waardoor hij zich in de bovenste regionen van het bergklassement meldde. Op de Miragolo San Salvatore werd de kopgroep wat uitgedund, mede door een versnelling van Mollema, maar spektakel bleef uit.

Ook in het peloton gebeurde weinig bijzonders op de eerste drie beklimmingen. Alle ogen waren daardoor gericht op de Valpiana. Vlak daarvoor reed Niccolò Bonifazio weg uit de kopgroep, waardoor hij aan de voet een minuut voorsprong had op zijn achtervolgers en 6.30 minuut had op het peloton.

Strijd om de ritzege

Bonifazio viel compleet stil op de klim en werd overvleugeld door Marco Frigo en Brandon McNulty. Healy en Rubio konden in eerste instantie niet volgen, maar de Ier maakte vervolgens in een keer de sprong naar het kopduo. Een kleine vier kilometer onder de top koos Healy zijn moment, want hij liet McNulty en Frigo achter.

Was de EF-coureur op weg naar een solo van 34 kilometer? Nee, want McNulty vond een tweede adem en sloot aan het begin van de afdaling weer aan bij Healy. Dat gebeurde op 26 kilometer van de meet. De twee draaiden goed rond, maar zagen Frigo ook dichterbij komen. De Italiaan wist 10 kilometer voor de meet knap aan te sluiten bij de twee koplopers, waarna het wachten was op de Colle Aperto (1,6 km aan 7,9%).

Frigo hield het tempo hoog op de technische klim, waarna Healy vlak onder de top een venijnige demarrage plaatste. McNulty bleef echter in het wiel van Healy, waardoor we opnieuw een tweestrijd kregen met nog drie kilometer tot de meet. Voor Frigo leek het doek gevallen, al gaf de Italiaan van Israel-Premier Tech zich niet gewonnen.

Omdat McNulty niet meer overnam van Healy, kon Frigo in de laatste kilometer tóch nog aansluiten. Hij ging meteen erop en erover, waarna Healy het gat dichtte. Van die inspanning profiteerde McNulty door de sprint van drie te winnen. Hij wist met ruim verschil Healy en Frigo te verslaan in Bergamo. Een kleine twee minuten later werd Bauke Mollema vierde, voor Rubio.

Favorieten sparen hun krachten, tot de Colle Aperto

In het peloton gebeurde niets in de finale van deze mini-Ronde van Lombardije. Op het steilste deel van de Valpiana, al vroeg op de klim, nam Jumbo-Visma even de kop over in het peloton, maar een serieuze versnelling bleef uit. De grote favorietengroep reed in gestrekte draf naar boven en gedemarreerd werd er niet. Roze trui Armirail kon dat tempo makkelijk volgen.

Op de Colle Aperto was er wel wat reuring bij de favorieten. Primož Roglič en vooral João Almeida toonden zich op het steile heuveltje, maar alle grote favorieten bleven bij elkaar. De grote afwezige was Lennard Kämna, die alle zeilen bij moest zetten om in de slotfase het gat nog te dichten. Dat lukte vlak voor de streep.

Roze trui Armirail koos voor zijn eigen tempo en verloor een kleine halve minuut. Dat vormde echter geen probleem voor zijn roze trui, die de Fransman dinsdag dus ook mag dragen na de rustdag. Thomas volgt nu op 1.08 minuut in het klassement, met nog altijd twee seconden voorsprong op Roglič.