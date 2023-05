Giro 2023: Dit was etappe 14 naar Cassano Magnago – Nico Denz wint zijn tweede

Op zaterdag 20 mei vond de veertiende etappe in de Giro d’Italia plaats. In een typische overgangsetappe streed de kopgroep in barre weersomstandigheden om de dagzege. WielerFlits praat je helemaal bij.

In deze etappe stond er maar één gecategoriseerde beklimming op het programma: de Passo del Sempione. Met 19,9 kilometer aan 6,6% weliswaar een lastige opgave, maar niet beslissend voor de rit, want na de top was het maar liefst nog 138 kilometer naar de streep. Ideaal dus als springplank voor de vluchters. In de finale lag ook nog een verraderlijke heuvel van 1 kilometer aan 6%.

Na de gebruikelijke schermutselingen voor de vlucht van de dag ontstond er uiteindelijk een kopgroep van 27 man. Deze groep kreeg de zegen van het peloton, dat uiteindelijk op bijna twintig minuten binnen zou komen. Op ongeveer zestig kilometer werd het onrustig in de kopgroep. Laurenz Rex viel aan en kreeg Toms Skujins, Davide Ballerini en Stefano Oldani mee. Op de laatste klim moest Rex passen en viel terug in de achtervolgende groep met onder anderen Nico Denz.

Door een uiterste inspanning van de Duitser kwam deze groep op de valreep nog terug, waarna Denz op knappe wijze naar de overwinning wist te sprinten voor Derek Gee en Alberto Bettiol. Rex werd nog knap vierde. Ook een verandering in het klassement: Bruno Armirail neemt het roze over van Geraint Thomas door de grote voorsprong van de kopgroep.

Nico Denz (ritwinnaar): “Op een gegeven moment dacht ik dat we het verloren hadden, want het leek erop dat we het gat niet konden dichten. Maar toen kwamen er aanvallen op de heuveltjes in de finale. Ik voelde me nog steeds heel goed en volgde. We kwamen er bijna bij, maar toen stopten ze met rijden. Ik dacht toen: het is alles of niets. Ik wil niet vierde worden, ik heb al gewonnen. Ik ga voor de zege. Ik dichtte het gat, waarna Bettiol zijn sprint inzette. Ik sprong op zijn wiel en ging vol gas naar de streep. Het is crazy.” (flashinterview)

Bruno Armirail (nieuwe roze truidrager): "We zeiden dat de kopgroep misschien vijftien minuten kon pakken. Ik zat mee. Ik kan niet geloven dat ik het roze pak vandaag. (…) Dat ik het nu pak, na de tweede plaats van Thibaut Pinot van gisteren, is iets geweldigs. Ik ga er echt van proberen te genieten. Het is zoiets groots. Het klopt dat ik veel werk doe gedurende het jaar, veel opofferingen." (website Groupama-FDJ)

Derek Gee (tweede): "Zo dichtbij als nu ben ik nog niet geweest", zei de 25-jarige renner. "Ik heb alles gedaan wat ik kon. Nico Denz nam de kop op negenhonderd meter van de streep. Ik kwam er niet overheen. Chapeau. Het was ongelofelijk, ik weet niet wat ik anders had kunnen doen. Het was een paar meter te kort. Hij raakte me nog met zijn armen, toen hij juichend over de streep kwam. Het was dus heel nipt. Maar we komen in de buurt hè?" (Cycling Pro Net)

Laurenz Rex (vierde): "Mijn benen stonden in brand. Op de laatste klim ging ik vol gas, maar ik was echt kapot. Ik werd gelost en viel terug in de groep daarachter. We kamen nog terug, maar we moesten er vol voor rijden. Ik had helemaal niets meer over, dus ik had geen schijn van kans in de sprint. Al met al ben ik blij met een vierde plek." (Eurosport)

Matteo Tosatto (ploegleider INEOS Grenadiers): "Ik heb liever dat we conservatief koersen en energie sparen met de jongens. De laatste twee weken waren heel zwaar vanwege het weer en morgen staat er weer een moeilijke rit op het programma. Uiteindelijk pakt Armirail het roze, hij stond op achttien minuten. Ik denk dat dit een perfecte situatie voor ons is." (Eurosport)

Met Bruno Armirail heeft de Giro een nieuwe roze truidrager. Hij neemt de trui over van Geraint Thomas, die wel blij is om even van het roze af te zijn. Hij is de eerste Fransman in het roze sinds Laurent Jalabert in 1999. Ook in het bergklassement hebben we een nieuwe leider. Davide Bais van EOLO-Kometa neemt na één dag het blauw weer over van Thibaut Pinot. Bais pakte de volle mep op de enige klim van de dag. De Italiaan heeft nu dertig punten voorsprong.

