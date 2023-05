Giro 2023: Nico Denz boekt zijn tweede ritzege, Bruno Armirail pakt het roze

Nico Denz heeft na de twaalfde ook de veertiende etappe van de Giro d’Italia gewonnen. De Duitser van BORA-hansgrohe sprintte naar de zege vanuit de vroege vlucht. Derek Gee werd (voor de derde keer deze Giro) tweede, Alberto Bettiol eindigde op de derde plaats. Bruno Armirail, die ook meezat met de vroege vlucht, pakte genoeg tijd om het roze over te nemen van Geraint Thomas.

Vroeg in de dertiende etappe van de Giro d’Italia lag de Passo del Sempione. Voor de renners betekende dat iets meer dan twintig kilometer klimmen aan een gemiddelde van 6,2%. Een flinke berg, maar op de top was het nog 138 vlakke kilometers tot de finish. Alleen op 16 kilometer van de streep volgde nog een klimmetje van één kilometer aan 6%.

Op papier bood de rit mogelijkheden voor de sprinters, maar ook de aanvallers roken hun kans. In de openingsfase werd er dan ook slag om slinger gedemarreerd. Achttien renners scheidden zich af, maar daarna viel het nog niet meteen stil. Verschillende renners probeerden de oversteek te maken. Ook Lennard Kämna en Thymen Arensman, de nummer zes en acht van het klassement, schoven op een gegeven moment mee.

Kopgroep van 27

Jumbo-Visma liet dat echter niet gebeuren en dichtte het gat bijna, waarna Kämna en Arensman zich uit lieten zakken. Hun elf metgezellen bleven vooruit en zouden in de eerste kilometers van de Passo del Sempione vooraan aansluiten. We hadden zo 27 renners in de kopgroep. Voor de Lage Landen zaten Pieter Serry, Otto Vergaerde, Bauke Mollema mee. Ook onder meer sprinter Fernando Gaviria, Derek Gee, Simon Clarke, Alberto Bettiol, Nico Denz en Davide Bais waren van de partij. Mattia Bais en Mirco Maestri maakten later de sprong nog, waardoor het totaal op 29 renners kwam.

De voorsprong van de omvangrijke kopgroep liep op de Passo del Sempione – waar het regenen weer begon – op tot zo’n zeven minuten. INEOS Grenadiers hield het gat nadien een tijdje stabiel om het later toch weer verder op te laten lopen. Bruno Armirail was de bestgeklasseerde vooraan. Hij stond bij de start van de rit op achttien minuten en 36 seconden van rozetruidrager Geraint Thomas.

Movistar, dat met Gaviria de op papier snelste man in de kopgroep had, zorgde bij de vluchters voor de controle. Alleen net voor de top van de Passo del Sempione zagen we een versnelling: Davide Bais sprintte naar de veertig bergpunten en ging zo Thibaut Pinot voorbij in het nevenklassement.

Voorsprong loopt verder op

Eenmaal weer op het vlakke, liepen de vluchters weer verder uit. Hun voorsprong was met nog zo’n negentig kilometer te gaan een kleine elf minuten. Bij de tussensprint die de vluchters in deze fase tegenkwamen, kwam Derek Gee als derde door. De Canadees kwam zo nog wat dichterbij Pascal Ackermann, de nummer twee in het puntenklassement.

Op zestig kilometer van het einde kwam het spel op de wagen in de kopgroep. Dat gebeurde door toedoen van Bettiol, die een snedige demarrage plaatste. Denz, donderdag nog ritwinnaar, sprong naar de Italiaan toe, maar de twee kregen geen ruimte. Toen ze weer waren gegrepen, ging Rex er vandoor. Hij kreeg Oldani mee, waarna Ballerini en vervolgens ook Skujiņš overstaken. We hadden zo vier man voorop.

Bij de achtervolgers namen de mannen van Movistar het initiatief. Zij werden daarbij vooral gesteund door Williams, die met Gee en Clarke twee ploeggenoten bij zich had, en Sütterlin, die in dienst reed van Pasqualon. Ook EOLO-Kometa zette een mannetje op kop. Toch liep het verschil op tot zo’n vijftig seconden. Op een klein klimmetje, zestien kilometer voor het einde, besloot Gee dan maar zelf door te trekken.

Denz de snelste

De achtervolgende groep viel zo al behoorlijk uiteen. Vanuit het voorste deel viel vervolgens Mayrhofer aan, wat tot een reactie leidde van Gee. Ondertussen moest Rex vooraan afhaken: we hielden drie koplopers over. De Belg van Intermarché-Circus-Wanty viel vervolgens terug bij Gee en Mayrhofer, die ook nog het gezelschap hadden gekregen van Bettiol en Denz. In een derde groepje zaten onder meer Mollema en Armirail, die op dit moment virtueel in het roze kwam te rijden. Het verschil tussen het peloton en de kop van de koers was meer dan negentien minuten.

Het tweede groepje zat lange tijd op zo’n tien à vijftien seconden van de drie koplopers, maar bij het ingaan van de laatste kilometer was het verschil nog kleiner. Oldani ging daarom heel vroeg aan. Te vroeg, zo bleek. Skujiņš en Ballerini keerden terug, net als het tweede groepje! Het werd zo een sprint met een groter gezelschap en in die sprint toonde Denz zich de snelste. Gee kwam nog sterk opzetten, maar moest – weer – genoegen nemen met een tweede plaats. Bettiol eindigde op de derde plaats, voor Laurenz Rex.