Nico Denz beleeft droomdagen in Giro: “Het was alles of niets”

Donderdag winst in Rivoli, zaterdag een zege in Cassano Magnago. Nico Denz beleeft droomdagen in de Giro d’Italia. Hoe heeft hij het dit keer voor elkaar gekregen om te zegevieren? “Ik weet het niet”, lachte de Duitser van BORA-hansgrohe in het flashinterview na afloop.

Denz voelde zich ‘supergoed’, vertelde hij. “En kreeg vanaf het begin de mogelijkheid om met de vlucht mee te springen. Daar heb ik opnieuw gebruik van gemaakt. Trek-Segafredo, Israel-Premier Tech en Movistar hadden allemaal meerdere renners mee. Op een gegeven moment dacht ik dat we het verloren hadden, want het leek erop dat we het gat niet konden dichten”, doelde Denz op het gat met Laurenz Rex, Davide Ballerini, Stefano Oldani en Toms Skujins, die weg waren gereden uit de kopgroep.

“Maar toen kwamen er aanvallen op de heuveltjes in de finale. Ik voelde me nog steeds heel goed en volgde. We kwamen er bijna bij, maar toen stopten ze met rijden. Ik dacht toen: het is alles of niets. Ik wil niet vierde worden, ik heb al gewonnen. Ik ga voor de zege. Ik dichtte het gat, waarna Bettiol zijn sprint inzette. Ik sprong op zijn wiel en ging vol gas naar de streep. Het is crazy.”

Heeft Denz baat bij de slechte weersomstandigheden deze Giro? “Vandaag was het heel zwaar. Toen we de Simplonpas naar beneden reden, was het ijskoud. Ik had drie jasjes aan, dronk warme thee, maar het was echt vreselijk. Uiteindelijk gaat het om de instelling en vastberadenheid. Ik wist dat ik heel, heel goed ben. Ik kreeg de kans om het te proberen en ik ben natuurlijk superblij.”

