Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 15 naar Bergamo – Alternatieve Ronde van Lombardije

De vijftiende etappe in de Giro d’Italia wordt vermoedelijk een van de leukste etappes om te zien. Waarom? De renners gaan vandaag door Lombardije! Welke renners kiezen het hazenpad en doen een gooi naar de ritzege? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Een mini-Ronde van Lombardije, zo kun je deze vijftiende rit wel noemen. En dat komt niet alleen omdat deze etappe in Bergamo finisht. Ook het type beklimmingen is er naar. De 191 kilometer lange etappe telt in totaal 3600 hoogtemeters en krijgt van Giro-organisator RCS vier van de vijf sterren.

Het peloton gaat zondag 40 kilometer oostelijker verder dan waar het zaterdag het is gebleven, in Seregno. Geen wereldstad, maar wel een mooi vertrekpunt om de bergen en heuvels in Lombardije op te zoeken.

De eerste beklimming van de dag na 46 kilometer is meteen de zwaarste: die van de Valico di Valcava (11,8 kilometer aan 7,9 procent). Deze klim zat in 2012 ook in de Lombardije-etappe van de Giro d’Italia, die verrassend genoeg door Matteo Rabottini voor Joaquim Rodriguez werd gewonnen.

Een heuse tweetrapsraket volgt daarna, met de Selvino (12 kilometer aan 5,3 procent) en de Miragolo San Salvatore (4,9 kilometer aan 7,2 procent) halverwege de rit. In het huidige wielrennen zou dit zomaar al eens een plek kunnen zijn waar de favorieten koers gaan maken, zeker met een rustdag op maandag in het verschiet.

Na 137 kilometer wordt de finishlijn in Bergamo bereikt, waarna opnieuw een lus richting de Valico di Valcava wordt gemaakt. Deze keer beklimmen de renners niet de hele klim, maar slaan ze net voor 1000 meter hoogte af. Desalniettemin is de klim er met 10,8 kilometer en een stijgingspercentage van 6,2 procent een om te vrezen, zeker omdat de klim begint met stijgingspercentages van ver boven de tien procent.

Na de top van de laatste klim zijn er nog ongeveer 30 vlakke kilometers tot de finish in Bergamo, dus nog genoeg tijd om te hergroeperen. Of toch niet? Op 4 kilometer ligt ook nog de Colle Aperto (1,3 kilometer aan 7,3 procent).

Officieuze start: 11.45 uur

Officiële start: 11.55 uur

Finish: Tussen 16.55-17.35 uur

Afstand: 195 kilometer

Favorieten

Waar het zaterdag nog wat gissen was of de ritzege naar vluchters of sprinters ging gaan, is het voor de etappe van zondag een pak makkelijker. Deze etappe schreeuwt om vluchters. We zetten dan ook vol in op de aanvallers.

Een succesvolle aanvaller deze Giro verdient heel wat aandacht: Ben Healy. De sterke Ier won op imponerende wijze de etappe naar Fossombrone. Aanvallen op een lastige klim op 50 kilometer van de streep en vervolgens iedereen naar huis rijden. Daarna zagen we de renner van EF Education-EasyPost niet meer terug in de vlucht. Zou hij zich gespaard hebben voor de rit van zondag? Wij zien hem in ieder geval als een van de te kloppen renners.

Derek Gee is ongetwijfeld een van de revelaties, misschien wel dé revelatie, van deze Giro d’Italia. De Canadees van Israel-Premier Tech werd tweede in de door Healy gewonnen etappe. Dat noemde hij toen nog een overwinning, maar na twee nieuwe tweede plaatsen in rit tien en veertien was er toch ook teleurstelling. De 25-jarige Gee lijkt nog niet te maken hebben met vermoeidheid, dus verwachten we hem zondag andermaal mee in de vroege vlucht. Schiet hij eindelijk raak in deze Giro?

Een Nederlandse kanshebber voor de zege is er zeker met Bauke Mollema. Dit soort etappes zijn op het lijf geschreven van de oud-winnaar van de Ronde van Lombardije. De afgelopen dagen toonde Mollema overigens beterschap na een lastig begin. “Ik kijk al heel de Giro uit naar die etappe. Ik ken de omgeving en alle klimmen daar goed”, vertelde hij nog voor rit veertien over de etappe naar Bergamo. Het zou wel eens de etappe kunnen worden waar Mollema zijn trilogie vervolledigt.

Italiaanse kandidaten voor de zege zijn er ook. Thuisrijder én Italiaans kampioen Filippo Zana is zelfs best een grote favoriet. Zana maakte in de eerste helft van de Giro vooral indruk door heel wat werk op te knappen in functie van zijn kopmannen bij Jayco AlUla, Michael Matthews en Eddie Dunbar, maar toonde zich ook al als aanvaller. In de rit naar Fossombrone werd hij nog knap derde, voor Warren Barguil. Laatstgenoemde zal zondag ook een gooi naar de zege willen doen namens Arkéa-Samsic. Die Franse ploeg kon nog niet zegevieren in deze Ronde van Italië.

Andere aanvallers die we al een aantal keer in beeld zagen, zijn Alessandro De Marchi en Simon Clarke. Zij moeten dit werk ook zeker aankunnen. We richten onze pijlen voornamelijk op Clarke, aangezien de ancien van Israel-Premier Tech ook nog eens beschikt over een sterk eindschot. Italiaan De Marchi zal solo moeten aankomen. Dat bewees hij nog eens in de rit naar Viareggio, toen hij redelijk makkelijk werd geklopt in een sprint met drie.

De winnaar van die sprint met drie was Magnus Cort. De sterke Deense aanvaller van EF Education-EasyPost heeft met andere woorden al een rit op zak, maar dat zal hem niet tegenhouden om nog een keer de knuppel in het hoenderhok te gooien. Samen met Healy, maar ook zeker met Alberto Bettiol, kan Cort een sterk blok vormen. Bettiol toonde zaterdag alvast dat hij goede benen heeft in de rit naar Cassano Magnago.

Vincenzo Albanese zou ook wel eens dicht bij de zege kunnen komen zondag. De 26-jarige renner van EOLO-Kometa kan heel wat zware heuvels overleven en is bovendien ontzettend snel aan de streep, zeker na een lastige wedstrijd. Die combinatie leverden hem deze Giro al vier noteringen in de top-10 op, maar winnen lukte nog niet.

Cort kan dit soort ritten ook zeker aan – foto: Cor Vos

Tot slot noemen we nog heel wat andere interessante namen: Nico Denz (BORA-hansgrohe), Lorenzo Rota (Intermarché-Circus-Wanty), Carlos Verona (Astana Qazaqstan), Toms Skujins (Trek-Segafredo), Sebastian Berwick (Israel-Premier Tech), Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck), Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Patrick Konrad (BORA-hansgrohe) en Diego Ulissi (UAE Emirates). Eventueel kunnen ook klimmers als Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Einer Rubio (Movistar), Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost) en Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) voor de aanval kiezen, al zullen zij eerder naar week drie kijken, waar nog lastigere etappes op het menu staan.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Ben Healy

*** Magnus Cort, Derek Gee

** Bauke Mollema, Filippo Zana, Alberto Bettiol

* Vincenzo Albanese, Toms Skujins, Simon Clarke, Warren Barguil

Giro 2023: Deelnemerslijst

Weer en TV

De renners hebben geluk: na enkele dagen slecht weer in en rond Bergamo zou het zondag toch goed weer worden in het noorden van Italië. De kans op neerslag bedraagt nog 35%, maar normaal moeten de renners dus geen regenvestjes aantrekken. Veel kleren zullen ze sowieso niet moeten aandoen, want er worden temperaturen boven de 20 graden Celsius verwacht. Een sterke wind staat er niet. Andiamo!

Eurosport zendt de hele Giro d’Italia van start tot finish uit. Zondag begint de uitzending om 11.30 uur. Voor meer informatie kan je ook altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.