Giro 2023: Dit was de klimtijdrit naar Monte Lussari – Primoz Roglic slaat dubbelslag ondanks pech

Op zaterdag 27 mei vond de eerste etappe in de Giro d’Italia plaats. In de klimtijdrit met finish op de loodzware Monte Lussari werd de tweestrijd tussen Geraint Thomas en Primoz Roglic beslist en viel de Giro d’Italia in een definitieve plooi. WielerFlits praat je helemaal bij. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Het peloton zal er de hele week al mee in het hoofd hebben gezeten: de loeisteile Monte Lussari van 7,3 kilometer aan maar liefst 12,1%. Voor de slotklim lagen nog elf vlakke kilometer, maar vooraf was al duidelijk dat de echte verschillen bergop zouden worden gemaakt. Daarnaast moesten de renners vanwege het hoge stijgingspercentage aan de voet ook nog van fiets wisselen.

De Amerikaan Brandon McNulty zette een eerste echte richttijd neer door maar liefst 46 seconden onder de tijd van zijn ploeggenoot Jay Vine te duiken. Sepp Kuss verbeterde de tijd van zijn landgenoot vervolgens met twee seconden, maar de echte klassementskanonnen moesten toen nog komen.

Toen zowel Roglic als Thomas aan de slotklim waren begonnen werd al snel duidelijk dat Roglic de betere was. Hij liep seconde voor seconde uit op Thomas en verpulverde de snelste tussentijden. De Sloveen was op weg naar eindwinst en de ritzege, maar een ketting leek even roet in het eten te gooien. Na zo’n tien seconden kon hij zijn weg vervolgen. Uiteindelijk bleek Roglic sterk genoeg om Thomas te verslaan; met een tijd van 44m23s was hij veertig seconden sneller dan Thomas, genoeg om het roze over te nemen. Ook de ritzege pakte Roglic soeverein.

Lees ook: Giro 2023: Roglic slaat sensationele dubbelslag in zenuwslopende klimtijdrit naar Monte Lussari

Reacties

Primoz Roglic (nieuwe rozetruidrager en ritwinnaar): “Mijn ketting viel eraf. Dat soort dingen kunnen gebeuren, maar ik kon hem uiteindelijk terugleggen en verdergaan. Het voelt geweldig. Het gaat niet alleen maar om de overwinning, maar ook om de mensen. De energie hier is geweldig. Het publiek gaf me extra watts. Echt een memorabel moment.” (Flashinterview)

“Mijn ketting viel eraf. Dat soort dingen kunnen gebeuren, maar ik kon hem uiteindelijk terugleggen en verdergaan. Het voelt geweldig. Het gaat niet alleen maar om de overwinning, maar ook om de mensen. De energie hier is geweldig. Het publiek gaf me extra watts. Echt een memorabel moment.” (Flashinterview) Geraint Thomas (verloor roze trui, tweede in rit): “Ik had oké benen tot halverwege de klim. Ik wil geen excuses zoeken, maar de afstelling van de tijdritfiets is anders. Ik had niet het gevoel dat ik echt door kon trappen. Het is mooi om nog met dit verschil te verliezen. Met een seconde of zo was nog erger geweest. Hij sloeg me tenminste echt kapot. Om eerlijk te zijn: Roglic verdient het echt. Hij had mechanische pech en pakt alsnog veertig seconden op me. Chapeau aan hem.” (Eurosport)

“Ik had oké benen tot halverwege de klim. Ik wil geen excuses zoeken, maar de afstelling van de tijdritfiets is anders. Ik had niet het gevoel dat ik echt door kon trappen. Het is mooi om nog met dit verschil te verliezen. Met een seconde of zo was nog erger geweest. Hij sloeg me tenminste echt kapot. Om eerlijk te zijn: Roglic verdient het echt. Hij had mechanische pech en pakt alsnog veertig seconden op me. Chapeau aan hem.” (Eurosport) João Almeide (derde in rit en klassement): “Ik probeerde een goede inspanning te doen en mezelf niet op te blazen. Ik denk dat ik een goede klim heb gedaan, waarbij ik elke kilometer beter werd. Ik ben heel tevreden. Primoz was gewoon ongelofelijk. Ik had wel verwacht dat Roglic en Thomas sneller zouden zijn dan mij. Ik heb denk ik twintig seconden in de hot seat gezeten, dus ik kon er niet echt van genieten.” (Eurosport)

“Ik probeerde een goede inspanning te doen en mezelf niet op te blazen. Ik denk dat ik een goede klim heb gedaan, waarbij ik elke kilometer beter werd. Ik ben heel tevreden. Primoz was gewoon ongelofelijk. Ik had wel verwacht dat Roglic en Thomas sneller zouden zijn dan mij. Ik heb denk ik twintig seconden in de hot seat gezeten, dus ik kon er niet echt van genieten.” (Eurosport) Sam Oomen (ploeggenoot van Roglic): “Het blijkt wel dat je er altijd in moet blijven geloven. Het zag er de hele tijdrit al steady uit. Hij kwam dichter en dichter, maar dan in één keer… Het is zo’n moment dat de wereld even stilstaat. Ongelofelijk. Ik denk dat het voor veel van de toeschouwers misschien een beetje een tamme Giro is geweest, vanaf een afstandje, maar dit was toch wel een heel spannende apotheose.” (Eurosport)

Lees ook: Ilan Van Wilder niet te spreken over Monte Lussari: “Voor mij is dit geen tijdrit”

Bijzonderheden

De dag van morgen

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 21 naar Rome – Koninklijke sprint voor het Colosseum