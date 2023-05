Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 21 naar Rome – Koninklijke sprint voor het Colosseum

In de slotrit van de Giro kan er gerelaxed en feestgevierd worden. In de straten van Rome liggen er geen gevaren meer op de loer en gaat er nog een keer om een ritzege gesprint worden. Wie wint deze koninklijke sprint? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De laatste etappe telt 126 kilometer en is een criterium van zes rondjes van 13,6 kilometer, dat doet denken aan de slotetappe in de Tour de France. Alleen is de Arc de Triomphe hier het Colosseum en draagt de leider geen gele trui, maar een roze.

De start is deze zondag nog in de stadswijk EUR, die in 1937 door Benito Mussolini werd gebouwd om in 1942 de wereldtentoonstelling te hosten. Door de Tweede Wereldoorlog ging deze wereldtentoonstelling niet door, maar de renners zullen deze slotrit wel eerst langs flink wat fascistische architectuur moeten zoeven voor zij het oude centrum van Rome bereiken.

In de lokale rondes zal de geschiedenis van Rome rijkelijk in kaart worden gebracht. In elke lus komen de renners namelijk onder meer de Villa Borghese, de Engelenburcht, de Spaanse Trappen, het Piazza del Popoli, de Capitolijnse musea en het Colosseum onder ogen.

Afgesprint wordt er in het hart van het oude Romeinse Rijk. Letterlijk, want de finish ligt op de Via dei Fori Imperiali (de straat van de keizersfora). Aan de linkerhand is dan het Forum van Caesar te zien en aan de rechterkant het Forum van Augustus.

De renner die hier weet te winnen, gaat een fraaie finishfoto boven zijn bed kunnen hangen. Sam Bennett deed het in 2018, met op de achtergrond het Colosseum goed te zien.

Officieuze start: 15.25 uur

Officiële start: 15.30 uur

Finish: Tussen 18.30-18.55 uur

Afstand: 126 kilometer

Favorieten

Nog 126 kilometer fietsen en dan zit de 106e Giro d’Italia er alweer op. De voorbije drie weken zijn er weer heel wat wielerverhalen geschreven en zondag zal er nog een laatste hoofdstuk worden toegevoegd. De strijd om de eindzege is inmiddels gestreden, maar er is zeker nog wel wat om voor te fietsen. De sprinters krijgen namelijk nog een ultieme kans op glorie. De slotrit in Rome is biljartvlak en nodigt uit tot een laatste massasprint.

We begonnen de Ronde van Italië met een behoorlijk aantal topsprinters, maar onderweg zijn er toch aardig wat renners uitgevallen. David Dekker, Andrea Vendrame, Kaden Groves, Mads Pedersen, Davide Ballerini en Niccolò Bonifazio zijn er inmiddels niet meer bij, maar Jonathan Milan, Mark Cavendish, Fernando Gaviria, Pascal Ackermann en Alberto Dainese zullen deze Giro – zonder laatste ongelukken – wel gewoon uitrijden. Wie gaat er met de zege vandoor?

Op basis van de sprints die we in deze Giro al hebben gezien, is Jonathan Milan de grootste kanshebber op de overwinning. De Italiaan is al zeker van de paarse puntentrui en hoeft zich dus niet meer druk te maken om het paarse tricot. Milan kan zonder stress en zorgen nog één keer alles uit de kast halen en zo een gooi doen naar een tweede etappezege. Milan staat voorlopig nog op één overwinning, maar dat hadden er al drie kunnen zijn. In Tortona en Caorle moest hij van veel te ver zijn sprint inzetten, maar kwam hij nog erg dicht bij de zege. Milan is intrinsiek de snelste renner in deze Giro, maar heeft moeite om zich goed te positioneren.

Is oermens Milan zondag wel in staat om in een goede positie aan de sprint te beginnen? Een goed geplaatste Milan zal zeer moeilijk te kloppen zijn, dat is een conclusie die we wel kunnen trekken na de voorbije massasprints. De renner van Bahrain Victorious zal in de finale vooral rekenen op Andrea Pasqualon. De ervaren Italiaan kent het klappen van de zweep en kan eventueel zelf ook de sprinthonneurs waarnemen, mocht er in de finale iets gebeuren met Milan. In de laatste sprintconfrontatie in Caorle kwam Pasqualon nog als zevende over de streep, nadat hij zich eerder in de Giro al wist te onderscheiden als aanvaller.

Hij kreeg de voorbije weken slechts twee kansen om te sprinten en bij de tweede gelegenheid was het raak. Alberto Dainese moest in de eerste sprintritten nog tandenknarsend toezien hoe zijn ploeg Team DSM de kaart-Marius Mayrhofer trok, die op papier toch niet zo snel is als Dainese. Die laatste mocht in de vijfde etappe naar Salerno een eerste keer sprinten, maar werd toen nog gediskwalificeerd na een akkefietje met Mark Cavendish, die zo ten val kwam.

Dainese moest vervolgens twee weken wachten op een nieuwe kans, die hij wél met beide handen wist aan te grijpen. In Caorle versloeg hij Milan en Michael Matthews na een millimeterspurt. Met al een ritzege op zak kan Dainese met enorm veel vertrouwen de slotrit aanvangen. Onder het motto ‘niks moet, alles mag’. Zijn werkgever Team DSM kan eventueel ook (weer) de snelle Duitser Marius Mayrhofer uitspelen, maar we gaan er nu toch wel vanuit dat Dainese het vertrouwen zal krijgen van de ploegleiding.

Milan en Dainese waren deze Giro al eens de snelste, Mark Cavendish staat voorlopig nog met lege handen. In Rome volgt nog een laatste kans voor de Brit om nog iets van zijn laatste Ronde van Italië te maken. De renner van Astana Qazaqstan sloeg de voorbije weken bepaald geen modderfiguur, was ook competitief, maar van een superkampioen als Cavendish verwachten we simpelweg meer. De 16-voudig etappewinnaar in de Giro staat aan de start van een wielerkoers met de gedachte om die te winnen. Een ereplaats is niet genoeg voor ‘Cav’. Met een zege in Rome kan hij op een gedroomde manier afscheid nemen van de tifosi.

Nog een topsprinter die het voorlopig moet doen met een paar (verre) ereplaatsen: Fernando Gaviria. De Colombiaan boekte in aanloop naar de Giro nog een belangrijke en hoopvolle zege in de Ronde van Romandië, maar de coureur van Movistar kwam er nog niet echt aan te pas. Er is de verzachtende omstandigheid dat Gaviria al wat pech heeft gekend in deze Giro, maar op de momenten dat hij wél kon sprinten, kwam hij ook simpelweg tekort voor de overwinning. Zevende, vijfde en zesde: deze uitslagen passen toch niet bij een klasbak als Gaviria. Vallen de puzzelstukjes zondag wel allemaal in elkaar?

Voor Pascal Ackermann kwam alles al eens samen: in rit elf naar Tortona wist hij de opkomende Milan en Cavendish van zich af te houden. Voor Ackermann was het een zeer welkome overwinning, na een toch wel lange periode van droogte. Zijn sprintzege springt er zeker uit, maar nog opvallender is misschien wel zijn presteren in het hooggebergte. De altijd goedlachse Duitser wist deze Giro boven zichzelf uit te stijgen als klimmer. Waar jongens als Cavendish en Gaviria al lang in de bus zaten, klom Ackermann met de glimlach nog mee met de favorieten. Over zijn vorm hoeven we dus niet te twijfelen. Vertaalt zich dit zondag in een nieuwe ritzege?

We zouden het bijna vergeten, maar ook Michael Matthews was al succesvol in één van de twintig ritten die tot nu toe zijn verreden. Het is inmiddels alweer drie weken geleden, maar in de derde etappe naar Melfi rekende de Australiër na een machtsspurt bergop af met Pedersen en de inmiddels verdwenen Kaden Groves. Zit er nog een tweede ritzege in voor Matthews? De renner van Jayco AlUla mist eigenlijk de intrinsieke snelheid om mee te doen in een echt vlakke sprint, maar in Caorle kwam hij toch nog erg dicht bij de overwinning. Met een goede plaatsing en een sterke lead-out van zijn ploeggenoten, is er veel mogelijk.

Mocht de rit – en daar gaan we toch vanuit – uitdraaien op een sprint, dan is het eveneens uitkijken naar Arne Marit (Intermarché-Circus-Wanty). Marit snelde al naar een vierde en tiende plaats, maar zonder pech had er wellicht nog wel meer ingezeten. De Belgische sprinter zag zijn sprintdroom in Caorle bijvoorbeeld in rook opgaan door kettingproblemen, toen hij in een kansrijke positie wilde aanzetten. “Alles ging perfect. Ik voelde mij de hele dag goed en ik had de benen om te winnen. Dit is fucking… Ik heb er echt geen woorden voor”, stonden de tranen hem na afloop nader dan het lachen.

Verder noteren we namen van Simone Consonni (Cofidis), Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) en Alex Kirsch (Trek-Segafredo). Consonni kende een moeilijk begin van deze Giro, maar begint toch beter en beter te rijden. In de laatste sprint in Caorle werd hij vijfde, wat voorlopig zijn beste uitslag is. Doet hij zondag nóg beter? Ook Oldani, Albanese en Kirsch zullen zich in Rome weer mengen in de sprint, maar dat zal toch voor een (verre) ereplaats zijn. Deze renners zijn niet snel genoeg om mee te doen voor de overwinning, of er moeten gekke dingen gebeuren in de laatste kilometer.

Nee, dan verwachten we meer van Magnus Cort. De besnorde Deen won al de etappe naar Viareggio, maar dat was vanuit een vlucht. Van Cort weten we echter ook dat hij bijzonder snel kan aankomen, zeker na drie weken koers. Waar de snelheid bij mannen als Cavendish en Gaviria wat is afgebot, zal dat bij Cort toch veel minder het geval zijn. De renner van EF Education-EasyPost groeit vaak in een grote ronde. Dat is ook weer het geval in deze Giro, want vrijdag werd Cort nog erg knap derde – ja derde – in de koninginnenrit naar Tre Cime di Lavaredo. Zien we hem zondag ook meesprinten om de zege? Of kiest hij juist voor een late uitval?

Want dat is namelijk ook nog een scenario: dat de sprinters worden verrast door een sterke beer, die met een late uitval een sprint weet te ontlopen. De eerste naam die ons te binnenschiet, is Giro-revelatie Derek Gee. De onvermoeibare Canadees van Israel-Premier Tech krijgt na vier (!) tweede plaatsen nog een laatste kans om een etappe te winnen. Verder zullen de sprintersteams tweevoudig etappewinnaar Nico Denz (BORA-hansgrohe) in de gaten moeten houden.

Maar in deze voorbeschouwing schuiven graag een andere renner naar voren: Michael Hepburn. De Australiër is ook bezig aan een ijzersterke Giro. Voor een hardrijder van bijna tachtig kilogram ging hij de voorbije weken wonderbaarlijk goed bergop, wat zijn hoogvorm verraadt. Wellicht kan Hepburn de sprinters zondag wel verrassen met een late aanval. Iljo Keisse liet in de slotrit van de Giro 2015 zien dat je als renner altijd moet blijven dromen. Soms komen ze uit.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jonathan Milan

*** Alberto Dainese, Mark Cavendish

** Fernando Gaviria, Pascal Ackermann, Michael Matthews

* Arne Marit, Simone Consonni, Magnus Cort, Michael Hepburn

Lees ook: Giro 2023: De deelnemers en rugnummers

Weer en TV

De renners eindigen de Giro d’Italia met een zomerse lentedag. De gemiddelde temperatuur zal in de middaguren schommelen rond de 28 graden Celsius, en de zon krijgt zeker de kans om door te breken. Er valt misschien nog wel een spatje regen, maar het blijft toch overwegend droog.

Eurosport zendt de hele Giro d’Italia van start tot finish uit. Zondag begint de uitzending om 15.25 uur. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.