Ilan Van Wilder niet te spreken over Monte Lussari: “Voor mij is dit geen tijdrit”

Ilan Van Wilder blijft na de twintigste etappe van de Giro met gemengde gevoelens zitten. Weliswaar reed de Belg met een dertiende plaats een goede tijdrit en steeg hij ook nog een plek in het klassement, maar hij was niet te spreken over het parcours. “Voor mij is dit geen tijdrit”, zei de Belg resoluut bij Sporza.

Door het hoge stijgingspercentage moesten de renners van hun tijdritfiets naar hun gewone wegfiets overstappen aan de voet van de slotklim. “Het was echt verschrikkelijk. Ze hadden makkelijk ook een klim kunnen vinden waar je wel met je tijdritfiets tot boven had kunnen rijden. Maar ze willen er een spektakel van maken”, uitte hij zijn frustraties.

Van Wilder liet zich echter niet uit het lood slaan en reed een degelijke tijdrit. “Ik was relatief rustig begonnen en had een heel snelle fietswissel. Daarna ben ik misschien iets te hard aan de klim begonnen, waardoor ik het in het tweede deel wat moeilijker had. Op het einde kwam ik er weer wat door”, verklaarde hij.

Voor Van Wilder, die uiteindelijk twaalfde wordt als alles goed gaat in de slotrit, is het zijn beste prestatie in het klassement van een grote ronde. Reden genoeg voor een beloning, vindt hij zelf. “Vanavond ga ik eens ‘foert’ zeggen en gewoon eten wat ik wil. En morgen genieten”, sloot de coureur van Soudal Quick-Step af.