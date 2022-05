Giro 2022: Voorbeschouwing individuele tijdrit in Boedapest

Daags na de overwinning van Mathieu van der Poel in de eerste etappe van de Giro d’Italia is het de beurt aan de tijdrit. De renners zullen in het stadscentrum van Boedapest een korte individuele tijdrit afleggen. De finish van de tijdrit ligt op de Burchtheuvel, waar er stroken liggen die oplopen tot 14%. Kan MVDP zijn roze trui met succes verdedigen? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De tweede etappe van de Giro d’Italia is een individuele tijdrit door het centrum van Boedapest. Het startpodium staat op het Heldenplein in het stadsdeel Pest. Vanaf hier rijden de renners in de richting van de rivier de Donau en wachten er op hen een aantal haakse bochten.

Nadat de renners het Hongaarse parlement zijn gepasseerd steken ze de Donau over en rijden ze via het stadsdeel Buda parallel langs de rivier. De Donau wordt overgestoken via de Margarethabrug, die Boeda en Pest met elkaar verbindt. Waar het in Pest voornamelijk vlak is, is Boeda het heuvelachtige deel van de stad. Het venijn van deze chrono zit dan ook in de staart, want nadat de renners langs het enige tussenpunt na 7,9 kilometer zijn gekomen moeten ze de Burchtheuvel (1,3 kilometer aan 4,9%) beklimmingen.

De steilste stroken van de Burchtheuvel liggen op het eerste gedeelte waar het wegdek 14% aantikt. Dat is net voor de vod van de laatste kilometer. Daarna volgen nog drie haarspeldbochten, de een wat wijder dan de ander, om boven te komen. Bij het plein aan de burcht van Boeda ligt vervolgens de aankomst.

Deze korte individuele tijdrit is op het lijf geschreven van de specialisten met goede klimmersbenen. Italië had gehoopt op wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna, maar hij ontbreekt in eigen land. Maar reken maar dat een tijdrijder als Tom Dumoulin hier tijd zal willen pakken op zijn uitdagers voor het algemeen klassement. De aankomst van de laatste renner, roze truidrager Mathieu van der Poel, wordt rond 17.10 uur verwacht.

Start eerste renner: 14.00 uur (Harm Vanhoucke)

Finish eerste renner: tussen 14.10 en 14.15 uur (Harm Vanhoucke)

Start laatste renner: 16.55 uur (Mathieu van der Poel)

Finish laatste renner: tussen 17.05 en 17.10 uur (Mathieu van der Poel)

Afstand: 9,2 kilometer

Tussenpunt: na 7,9 kilometer

Favorieten

Een van de favorieten voor de zege in de individuele tijdrit is natuurlijk Tom Dumoulin. De Nederlander is al jaren een van de betere tijdrijders in de wereld, een kwaliteit die hem zeker in de grote rondes vaak heeft geholpen. Dit seizoen reed de renner van Jumbo-Visma nog maar een tijdrit, die van de UAE Tour. In die biljartvlakte tijdrit van negen kilometer werd Dumoulin derde, voor onder meer Tadej Pogačar en João Almeida. De tijdrit van morgen moet hem ook zeker liggen, met name door de slothelling.

Naast Dumoulin hebben ze bij Jumbo-Visma met Tobias Foss nog een grote kanshebber voor de etappewinst. De 24-jarige renner werd vorig jaar nog derde en twaalfde in de tijdritten van de Ronde van Italië. Zeker in de openingstijdrit van 8,6 kilometer maakte de Noor indruk door op slechts dertien seconden van specialist Filippo Ganna te eindigen. Dat de laatste 1,2 kilometer op een heuvel ligt, speelt zeker in de kaarten van Foss. Bovendien reed hij dit jaar in de Volta ao Algarve nog een goede tijdrit (vierde plaats).

Nog zo’n renner die de heuvel in de tijdrit graag ziet liggen, is João Almeida. De Portugees van UAE Emirates eindigde vorig jaar tweemaal in de top-5 van de tijdritten in de Giro d’Italia, wat hem ook hielp om vierde te worden in het algemeen klassement. In de Giro van 2020 reed Almeida indrukwekkend tegen de klok, in de drie tijdritten werd hij toen respectievelijk tweede, zesde en vierde. Die tweede plaats kunnen we zien als een goede referentie. Die tijdrit van 15 kilometer in de Ronde van Italië begon namelijk met een zware heuvel, waarna er via vlakke wegen naar de finish werd gereden. Als het ware het omgekeerde van zaterdag.

Een renner die in die bewuste tijdrit ook goed presteerde is Jan Tratnik. De Sloveen, die momenteel voor Bahrain-Victorious uitkomt, werd elfde in die strijd tegen de klok. Daarnaast reed hij al meerdere keren naar een top-10 plaats in een grote ronde. Dit jaar imponeerde de 32-jarige renner in de voorjaarsklassiekers; in de Ronde van Vlaanderen reed hij bijvoorbeeld een lange tijd vooraan in de koers. Het parcours van de tijdrit op de tweede dag van de Ronde van Italië moet, zeker met de Burchtheuvel, hem zeker liggen.

Thymen Arensman is ook iemand die zeer sterk bezig is aan het seizoen. De Nederlander klom naar een sterke zesde plaats in het algemeen klassement van Tirreno-Adriatico, waar hij de hulp kreeg van ploegmaat Romain Bardet. Een maand later stond hij diezelfde Bardet bij in de Tour of the Alps, die gewonnen werd door de Fransman. Arensman werd zelf ook nog derde in het eindklassement. Bovendien rijdt de 22-jarige renner ook prima tijdritten, in de openingsrit van Tirreno-Adriatico werd hij nog zesde en we herinneren ons natuurlijk ook de derde plek in de slottijdrit van de jongste Vuelta a España.

Het is een beetje de olifant in de kamer, maar ook Nederlander Mathieu van der Poel behoort tot een van dé favorieten voor de individuele tijdrit van zaterdag. De laatste kilometer zal Van der Poel ongetwijfeld zeer graag zien liggen, vooral ook door de techniciteit van deze chrono. Dat hij een aardige tijdrit kan rijden, bewees de winnaar van de Ronde van Vlaanderen vorig jaar in de Tour de France.

De kopman van Alpecin-Fenix verdedigde toen met succes zijn gele trui door vijfde te eindigen in de tijdrit op de vijfde dag. Van der Poel klopte er onder meer olympisch kampioen tijdrijden Primož Roglič, al was die flink gehavend, en zat er in het spoor van specialisten als Stefan Küng, Jonas Vingegaard en Wout van Aert. Geeft de roze leiderstrui hem ditmaal weer vleugels?

Natuurlijk hebben we ook nog de renners die strijden voor het algemeen klassement. Richard Carapaz is een van de mannen die een goede tijdrit kan neerzetten. De Ecuadoraan is de laatste jaren steeds beter aan het worden in het tijdrijden. Vorig jaar werd hij bijvoorbeeld nog vierde in de lastige tijdrit in de Ronde van Zwitserland, waar er een beklimming van negen kilometer moest overwonnen worden. Nu is de Burchtheuvel in Boedapest een pak korter, Carapaz zal zeker als een van de snelsten daar naar boven rijden. Het zal voor hem dus key zijn om niet te veel tijd te verliezen op het vlakkere deel.

Richie Porte, ploegmaat van Carapaz bij INEOS Grenadiers, staat ook al jaren bekend als een renner die een goede chrono kan neerzetten. De Australiër is inmiddels bezig aan zijn laatste seizoen als profrenner. Een prestatie die ons opvalt is zijn vijfde plaats in de tijdrit van de Ronde van Romandië vorig jaar. Het parcours is, door de hoogtemeters, enigszins te vergelijken met de tijdrit van morgen. Porte reed daar sterk naar boven, iets wat hem zaterdag ook zal helpen.

Een andere renner die ook een goed klassement wil neerzetten, is Simon Yates. De Brit van BikeExchange-Jayco kan ook een aardig stukje tegen de klok rijden, als het terrein wat heuvelachtiger is. Het is bij Yates daarom de vraag of de tijdrit voor hem wel lastig genoeg is. Verder is het ook uitkijken naar de Deen Magnus Cort, die EF Education-EasyPost haar moeilijke seizoensbegin moet doen vergeten. Cort was er trouwens ook in de openingsrit al dichtbij, toen hij vierde werd. Na zijn hand- en sleutelbeenbreuk zal hem dat vertrouwen hebben gegeven.

Naast deze favorieten zijn er natuurlijk nog een heleboel outsiders. Enerzijds hebben we renners die zeer goed tegen de klok kunnen rijden, maar die het klimmetje op het einde van de tijdrit minder graag gaan zien liggen. Tobias Ludvigsson, Matthias Brändle, Alex Dowsett, Edoardo Affini en Jos van Emden zijn de renners die we bij dit lijstje rekenen. Ze mogen ons verrassen, maar normaal zal de Burchtheuvel voor hen een brug te ver zijn.

Tot slot hebben we ook nog Bauke Mollema, David De La Cruz, Mattias Skjelmose, Jonathan Castroviejo, Wilco Kelderman, Diego Ulissi en Lawson Craddock. Deze renners hebben allemaal al mooie dingen laten zien in een individuele tijdrit, en kunnen bovendien ook goed omhoog rijden. We denken echter dat ze iets tekort gaan komen voor de strijd om de overwinning. Tot slot nog een grote dark horse: Will Barta werd in 2020 tweede in een tijdrit die eindigde op de Mirador de Ézaro. Hij gaf toen slechts één tel toe op Primož Roglič.

Favorieten volgens WielerFlits

**** João Almeida

*** Tom Dumoulin, Mathieu van der Poel

** Tobias Foss, Thymen Arensman, Simon Yates

* Richard Carapaz, Jan Tratnik, Richie Porte, Magnus Cort

Weer en TV

De renners zullen zaterdag tijdens de tijdrit te maken krijgen met wisselvallig weer. Qua warmte zit het best oké in Boedapest, er worden namelijk temperaturen rond de 20 graden Celsius verwacht. De neerslag bedraagt daarentegen 75%, wat niet veel goeds belooft. Vooral in de late middag middag – wanneer een groot deel van de renners hun tijdrit zal afwerken – kan het eventueel gaan regenen. Met de wind moeten ze tijdens de race tegen de klok geen rekening houden, er staat slechts een zwakke zuidoostenwind.

De uitzendrechten van de Giro d’Italia in Nederland en Vlaanderen zijn in handen van Eurosport. De ritten van de Italiaanse ronde zijn elke dag van start tot finish te volgen op Eurosport 1 of via Eurosport Player.