Giro 2022: Starttijden individuele tijdrit in Boedapest

Zaterdag gaat de Giro d’Italia verder met een individuele tijdrit in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. De tijdrit is in totaal 9,2 kilometer lang en finisht op een klim van 1,3 kilometer aan gemiddeld 4,9%. De eerste starter is Harm Vanhoucke om 14.00 uur, terwijl roze trui Mathieu van der Poel om 16.55 uur de laatste starter is. WielerFlits zet de belangrijkste starttijden op een rij.

Starttijden van de Belgen

14.00 uur – Harm Vanhoucke (Lotto Soudal)

14.23 uur – Bert Van Lerberghe (Quick-Step-Alpha Vinyl)

14.27 uur – Pieter Serry (Quick-Step-Alpha Vinyl)

14.37 uur – Otto Vergaerde (Trek-Segafredo)

14.38 uur – Senne Leysen (Alpecin-Fenix)

14.39 uur – Dries De Bondt (Alpecin-Fenix)

14.40 uur – Sylvain Moniquet (Lotto Soudal)

14.41 uur – Thomas De Gendt (Lotto Soudal)

14.54 uur – Aimé De Gendt (Intermarché-Wanty-Gobert)

15.00 uur – Lawrence Naesen (AG2R Citroën)

15.18 uur – Jenthe Biermans (Israel-Premier Tech)

15.20 uur – Loic Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert)

15.36 uur – Edward Theuns (Trek-Segafredo)

16.39 uur – Mauri Vansevenant (Quick-Step-Alpha Vinyl)

Starttijden van de Nederlanders

14.07 uur – Julius van den Berg (EF Education-EasyPost)

14.22 uur – Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma)

14.33 uur – Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ)

14.44 uur – Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix)

14.45 uur – Cees Bol (Team DSM)

14.49 uur – Martijn Tusveld (Team DSM)

14.50 uur – Jos van Emden (Jumbo-Visma)

14.53 uur – Wesley Kreder (Cofidis)

15.12 uur – Gijs Leemreize (Jumbo-Visma)

16.01 uur – Thymen Arensman (Team DSM)

16.12 uur – Wout Poels (Bahrain Victorious)

16.16 uur – Koen Bouwman (Jumbo-Visma)

16.25 uur – Sam Oomen (Jumbo-Visma)

16.31 uur – Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)

16.49 uur – Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

16.51 uur – Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

16.55 uur – Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Starttijden favorieten ritzege, volgens onze voorbeschouwing

14.01 uur – Jan Tratnik (Bahrain Victorious)

16.01 uur – Thymen Arensman (Team DSM)

16.23 uur – Tobias Foss (Jumbo-Visma)

16.26 uur – Richie Porte (INEOS Grenadiers)

16.31 uur – Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)

16.32 uur – Simon Yates (BikeExchange-Jayco)

16.42 uur – João Almeida (UAE Emirates)

16.50 uur – Richard Carapaz (INEOS Grenadiers)

16.52 uur – Magnus Cort (EF Education-EasyPost)

16.55 uur – Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Starttijden top-10 algemeen klassement

16.46 uur – Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo)

16.47 uur – Andrea Vendrame (AG2R Citroën)

16.48 uur – Diego Ulissi (UAE Emirates)

16.49 uur – Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

16.50 uur – Richard Carapaz (INEOS Grenadiers)

16.51 uur – Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

16.52 uur – Magnus Cort (EF Education-EasyPost)

16.53 uur – Pello Bilbao (Bahrain Victorious)

16.54 uur – Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert)

16.55 uur – Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)