Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 14 naar Turijn

Na de etappe van vrijdag naar Cuneo komen de renners in de Giro d’Italia aan bij een loodzwaar weekend. Zondag wacht een bergetappe naar Cogne, maar zaterdag staat eerst een zeer serieuze rit naar Turijn op het programma. Het gaat continu op en af, met onder meer een dubbele beklimming van de Superga. Wie grijpt de winst in deze etappe met 3.000 hoogtemeters? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Het tweede weekend van de Giro wordt ingeluid met een selectief parcours van 147 kilometer in de omgeving van Turijn. De renners rijden tweemaal een circuit rondom Turijn met in totaal vier beklimmingen en een venijnige heuvel van 1,8 kilometer. De aanloop hiernaartoe is ook zeker niet gemakkelijk en daarom is het geen verrassing dat deze rit 3.000 hoogtemeters bevat en voor verschillen in het algemeen klassement kan zorgen.

Vanuit het vertrek in Santena krijgt het peloton in de eerste zeventig kilometer twee beklimmingen voor de wielen geschoven. Als de renners voor het eerst de aankomst in Turijn passeren, volgt gelijk de eerste tussensprint en de eerste beklimming op het plaatselijke circuit. De Superga (5 kilometer aan 8,1%) bedwingen de coureurs in totaal twee keer en is bekend van de Italiaanse klassieker Milaan-Turijn waar de finish jarenlang op de top van deze klim met zijn indrukwekkende basiliek lag.

De volgende beklimming is de Colle della Maddalena (5,5 kilometer aan 5,6%) die ook twee keer wordt aangedaan. In totaal wordt er 77 kilometer, verdeeld over twee rondes, over de plaatselijke omloop gereden.

Na de tweede beklimming van de Colle della Maddalena dalen de renners af naar de streep in Turijn. Op vijf kilometer van de finish moeten de renners toch nog een venijnige heuvel over. Deze klim, de Parco del Nobile (1,6 kilometer aan 8,1%) kan zich in aanloop naar de finish nog lenen voor aanvallen.

Na de Parco del Nobile dalen de renners af naar Turijn en is op 200 meter van de finish nog een scherpe bocht naar rechts. De finish ligt nabij de kathedraal van Turijn, de Gran Madre di Dio, op dezelfde plaats waar in 2021 de openingstijdrit van de Giro finishte.

Deze etappe doet denken aan een WK-parcours en kan als de klassementsrenners uit hun hok willen komen, voor verschillen zorgen. Het parcours kan zich ook ideaal lenen voor vluchters, die mogelijk een vrijgeleide van het peloton krijgen.

Officieuze start: 13.00 uur

Officiële start: 13.15 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.30 uur

Afstand: 147 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Il Pilonetto: tussen 14.20 en 14.30 uur

Tussensprint Mon. Fausto Coppi: tussen 15.05 en 15.15 uur

Passage 1 op Superga: tussen 15.20 en 15.35 uur

Passage 1 op Colle della Maddalena: tussen 15.45 en 16.05 uur

Passage 2 op Superga: tussen 16.20 en 16.45 uur

Passage 2 op Colle della Maddalena: tussen 16.45 en 17.10 uur

Tussensprint Parco del Nobile: tussen 16.55 en 17.25 uur

Favorieten

Met een zware slotweek voor de deur is de etappe naar Turijn een gemene en gevaarlijke etappe. De grote opeenvolging van beklimmingen maakt het loodzwaar. De renners komen nooit hoger dan 700 meter boven zeeniveau, maar toch kan deze etappe ingeschaald worden als een bergetappe. De sterkste coureurs zullen daarom komen bovendrijven.

De vraag is of de favorieten elkaar hier tot het uiterste gaan dwingen. Het alom bekende cliché kan weer uit de kast gehaald worden: je kunt hier niet de Giro winnen, maar hem wel verliezen. Reken dus maar dat sommige kandidaten voor de eindzege de knuppel in het hoenderhok gaan gooien op de Superga en de Colle della Maddalena. In Milaan-Turijn zorgt de Superga al voor grote verschillen, dus waarom niet in de Giro? De hitte, tot 32 graden Celsius, zal daarbij ook een rol gaan spelen.

Toch is de verwachting dat we een koers in een koers gaan krijgen. In een etappe als deze zal een sterke kopgroep wegrijden die waarschijnlijk zal strijden om de ritzege, mits daar geen gevaarlijke renners voor het klassement bij zijn.

Iemand die al volledig kansloos is voor het klassement, is Simon Yates. De Brit van BikeExchange-Jayco zakte door het ijs in de Blockhaus-etappe en staat op bijna 20 minuten achterstand. Hij zal dus de ruimte krijgen als hij in de aanval wil gaan. Want bergetappes afmaken, dat kan Yates als geen ander. Een groot nadeel? Yates kan moeilijk met hitte omgaan en laat het nu net 32 graden worden in Turijn… Het is ook onzeker of hij volledig hersteld is van de knieblessure waar hij mee kampt.

Trek-Segafredo leeft op een roze wolk met Juan Pedro López, maar zal ook heel graag een etappe willen winnen. Het is bekend dat Bauke Mollema deze etappe op zijn verlanglijstje heeft gezet. De ervaren Nederlander was al twee keer mee in een ontsnapping en eindigde toen als tweede en vierde, dus hij was er al dichtbij. De finale naar Turijn kan vergeleken worden met de Ronde van Lombardije, een monument dat Mollema al eens wist te winnen. Slaat hij toe en voltooit hij de grote ronde-bingo?

Binnen de Amerikaanse formatie zal ook Giulio Ciccone zijn kans willen grijpen. Hij staat op meer dan 10 minuten in het klassement en wil zijn Giro toch nog redden. Maar de vraag is of hij de vorm heeft om zich te kunnen onderscheiden in een sterke kopgroep, want op Blockhaus stortte hij in. Mocht het Ciccone lukken, dan kan hij met een succesvolle vlucht ook een sprong maken richting de top-10 van het klassement.

Jumbo-Visma heeft al een etappezege op zak. Dat de Nederlandse ploeg geen renner meer hoog in het klassement heeft, zorgt dat alle renners de vrijheid hebben om aan te vallen. Deze etappe is daarom erg interessant voor Koen Bouwman en Tobias Foss. Bouwman toonde zijn explosiviteit in de rit naar Potenza en dat is precies wat nodig is om in Turijn te kunnen winnen. Bovendien zijn er maximaal 81 bergpunten te verdienen, iets waar hij ook op aast. Noors kampioen Foss was de afgelopen dagen vaker actief, maar hij zat nog niet mee in een vlucht. Sam Oomen zal zich ook kunnen mengen, al zal hij in de gaten gehouden worden door andere klassementsrenners.

Voor Mauri Vansevenant is dit ook een mooie kans op ritsucces. Het 22-jarige talent van Quick-Step-Alpha Vinyl kiest zijn dagen uit in deze Giro en de etappes waarin hij kan scoren, komen er nu aan. Vansevenant werd al vijfde op de Etna vanuit de vlucht. Voor hem zijn relatief korte klimmen als de Superga en de Colle della Maddalena goed te doen. Vorig jaar liet hij al zien in Italiaanse heuvelklassiekers uit de voeten te kunnen, met onder meer winst in de GP Industria & Artigianato. Ook Mauro Schmid maakt kans in deze etappe. Op de heuveltjes in de Napels-etappe liet hij zich van zijn beste kant zien.

Voor Lotto Soudal is het aanvallen geblazen nu Caleb Ewan is afgestapt. Thomas De Gendt won al een etappe. Voor hem lijkt deze rit naar Turijn te zwaar (je mag het ongelijk bewijzen, Thomas), maar voor Harm Vanhoucke en Sylvain Moniquet biedt het zeker kansen. Allebei werden ze al eens vierde in een rit deze Giro en ze hebben zich de voorbije etappes gespaard. Binnen het kamp van UAE Emirates zijn er diverse kanshebbers, maar die ploeg zal zich ook groeperen rond kopman João Almeida. Als er toch iemand kans maakt op de ritwinst vanuit de ontsnapping, is het Davide Formolo. De Italiaan eindigde als derde in de door Bouwman gewonnen rit naar Potenza.

Astana-Qazaqstan mengt zich ook meermaals in grote vluchtgroepen. Voor de etappe naar Turijn kan het WorldTeam uit Kazachstan David De la Cruz en Joe Dombrowski naar voren schuiven. De Amerikaan zat in de bergetappe naar Blockhaus in de vlucht van de dag en bleef het langst vooruit, maar toen werd hij nog voor de slotklim gegrepen. In de veertiende etappe krijgt hij mogelijk meer ruimte. Over de vorm van De la Cruz is weinig te zeggen. Ja, vooral dat hij ver onder zijn niveau presteert. Weet hij op weg naar Turijn te breken met die trend?

Enkele andere kanshebbers zijn Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Felix Gall (AG2R Citroën) en Attila Valter (Groupama-FDJ). De Colombiaan Buitrago was in de overgangsrit naar Genua mee in de ontsnapping en werd, in een groepje met Mollema en Wilco Kelderman, knap vijfde. Bergop kon hij de Nederlandse klimmers volgen, dus met Buitrago zit het wel goed. Van Gall en Valter werd meer verwacht voor deze Giro. Kunnen de Oostenrijker en de Hongaar hun ronde redden met een goede uitslag vanuit de aanval?

Richard Carapaz aast op de roze trui in deze Giro, maar hij kan ook enkele van zijn helpers bij INEOS Grenadiers de vrijheid geven om voor de etappezege te gaan. Het lastige parcours rond Turijn is bijvoorbeeld Ben Tulett op het lijf geschreven. De Britse groterondedebutant is erg vinnig en een afmaker. Zo won hij in maart een rit in de week van Coppi e Bartali. Mocht het nodig zijn, dan kan Tulett zich in de finale altijd nog laten uitzakken om zijn kopman te helpen.

Er is ook een groep met kanshebbers die redelijk kort staat in het algemeen klassement. Hoeveel ruimte krijgen Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan), Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert), Lucas Hamilton (BikeExchange-Jayco) en Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) bijvoorbeeld? Zij staan alle vier binnen de vijf minuten van de roze trui. Vooral Nibali is daarbij een gevaarlijke klant. Bergop reed ‘de Haai van Messina’ tot nu toe boven verwachting en we kennen allemaal zijn daalkwaliteiten. Die gaan ook van pas komen op weg naar Torino.

De kans dat de favorieten gaan strijden om de ritwinst achten we klein, maar moeten we toch even beschouwen. De spanning is, met nog ruim een week te gaan, om te snijden. Alles staat heel dicht bij elkaar. Voor een zware klassieker als zaterdag willen we vooral Richard Carapaz en João Almeida noemen, zeker nu Romain Bardet heeft opgegeven. Zij lijken het meest explosief van alle favorieten en kunnen het ook in een sprint afmaken. Mochten Alejandro Valverde en Pello Bilbao stand houden in het klassementsgeweld, dan zijn zij ook interessante namen om op te schrijven.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Koen Bouwman

*** Simon Yates, Bauke Mollema

** Davide Formolo, Vincenzo Nibali, Mauri Vansevenant

* Harm Vanhoucke, Giulio Ciccone, Joe Dombrowski, Santiago Buitrago

Giro 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Zaterdag wordt een warme etappe van Santena naar Turijn. De zon schijnt flink en het blijft droog, aldus Weeronline. De temperatuur loopt op naar waarden omstreeks 30 graden, met in Turijn temperaturen tot 32 graden aan het eind van de middag. Er staat weinig wind.

De uitzendrechten van de Giro d’Italia in Nederland en Vlaanderen zijn in handen van Eurosport. De ritten van de Italiaanse ronde zijn elke dag van start tot finish te volgen op Eurosport 1 of via Eurosport Player. Zaterdag is Eurosport er vanaf 12.50 uur live bij. Bekijk hier onze volledige tv-gids.