Giro 2022: Romain Bardet moet op weg naar Cuneo ziek opgeven

Voor Romain Bardet zit de Giro d’Italia 2022 erop. In de dertiende etappe naar Cuneo staakte de Franse renner van Team DSM, de nummer vier van het algemeen klassement, de strijd vanwege maagproblemen.

Bardet stapte al in het eerste uur van de dertiende etappe in de volgauto van Team DSM. “We moeten helaas bevestigen dat Romain de Giro heeft verlaten. Nadat hij tijdens de etappe van gisteren ziek werd, verslechterde zijn toestand vannacht en ondanks alle inspanningen is hij niet langer in staat om de wedstrijd voor te zetten”, laat zijn ploeg weten over de opgave.

De Franse klimmer werd op voorhand tot de favorieten voor het algemeen klassement gerekend. In aanloop naar de Giro had hij namelijk de Tour of the Alps op zijn naam geschreven, waar hij onder meer Richie Porte, Hugh Carthy, Pello Bilbao en Mikel Landa versloeg. Dat er relatief weinig tijdritkilometers in het parcours zaten, was in zijn voordeel.

In de tweede week van de Giro had hij zich opgewerkt naar de bovenste plaatsen in het algemeen klassement, onder meer dankzij zijn tweede plek in de etappe naar Blockhaus. Na twaalf etappes was hij de nummer vier, op veertien seconden van het roze. Na zijn opgave is Thymen Arensman de best geklasseerde renner van Team DSM, op 1:27 minuut van de roze trui.

