Giro 2022: Simon Yates kopman en BikeExchange-Jayco mikken op podium

BikeExchange-Jayco heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Giro d’Italia. Simon Yates is de uitgesproken komen voor de Australische ploeg. De Brit werd vorig jaar nog derde in het algemeen klassement van de Ronde van Italië.

Yates zal voor de vijfde keer in actie komen in de Ronde van Italië. “Ik heb net de Vuelta Asturia gereden. Dat ik er twee etappes won, bevestigde dat ik goed heb gewerkt op hoogtestage.” In die Spaanse rittenkoers zakte de klimmer wel volledig door het ijs in de tweede etappe. Hij verloor meer dan negen minuten. Een dag na die inzinking, won hij wel meteen weer de afsluitende etappe.

“Ik ga naar de Giro om het beste van mezelf te geven. Als ik niet win, dan is dat oké, dat betekent dat er iemand beter is dan ik. Het belangrijkste is dat ik er op een goed niveau zal rondrijden, anders zie ik het als een mislukking.”

Lawson Craddock, Lucas Hamilton Michael Hepburn, Damien Howson, Chris Juul-Jensen, Callum Scotson en Matteo Sobrero zullen de Brit bijstaan in zijn jacht naar een goede plaats in het algemeen klassement. Wat de ambities zijn van de tweelingbroer van Adam? “Ons doel in de Giro is het podium. Als we dichter bij de laatste week komen, zullen we wel zien of er nog meer in zit of niet.”