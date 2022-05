Giro 2022: Potentiële ritwinnaars bij Quick-Step-Alpha Vinyl, Valverde blikvanger Movistar

Quick-Step-Alpha Vinyl en Movistar hebben hun selectie vrij gegeven voor de Giro d’Italia. Bij de Belgische ploeg komt onder meer sprinter Mark Cavendish in actie, bij de Spaanse ploeg zal ancien Alejandro Valverde een van de renners zijn die op zoek zal gaan naar een ritzege.

Bij Quick-Step-Alpha Vinyl zal er hoofdzakelijk voor ritzeges gestreden worden. In de vlakke etappes hebben ze daarvoor sprinter Cavendish, die zal bijgestaan worden door Michael Mørkøv, Davide Ballerini en Bert Van Lerberghe. Maar ook in het Italiaanse gebergte kunnen de renners van manager Patrick Lefevere goed voor de dag komen. Met James Knox, Mauro Schmid, Pieter Serry en Mauri Vansevenant hebben ze daar ook een aantal kandidaat-winnaars.

“We zullen dag per dag bekijken wat we kunnen presteren. We weten dat het niet gemakkelijk gaat worden, maar we gaan zoals altijd alles geven. We gaan voor elke kans vechten”, aldus ploegleider Davide Bramati. “Cavendish heeft al veel etappes gewonnen in de Giro, bovendien kan hij ook nu op sterke renners rekenen in de vlakke ritten. Hij zal goed ondersteund worden.”

De volledige selectie van het Movistar bestaat naast Valverde uit Colombiaan Iván Ramiro Sosa, Amerikaan Will Barta en Spanjaarden José Joaquín Rojas, Antonio Pedrero, Sergio Samitier, Jorge Arcas en Oier Lazkano. “Zowel Valverde als de rest van het team zullen deze Ronde niet met lege handen verlaten. De mengeling van de jeugd en ervaring binnen Movistar zal van de maand mei hopelijk weer een interessante en mooie maand maken”, lezen we op de site van de ploeg.

De 24-jarige Sosa schreef afgelopen week nog de Vuelta Asturias op zijn naam. In twee van de drie etappes ging de overwinning naar Simon Yates, Sosa won de tweede etappe na een knappe solo. De Colombiaan verloor in de andere etappes geen tijd, waardoor hij de eindwinnaar werd. Eerder dit seizoen werd hij al vijfde in de Gran Camiño en tiende in de Ruta del Sol.