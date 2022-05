Giro 2022: Kans op buien tijdens openingsrit naar Visegrád en tijdrit in Boedapest

De Giro d’Italia belooft elk jaar weer spectaculair te worden, maar de vraag is vaak ook: wat zijn de weersomstandigheden? Speciaal voor WielerFlits heeft Weeronline de weersverwachting voor de eerste drie etappes bekeken, als het peloton koerst in Hongarije. Op de eerste twee dagen is er een kans op buien, wat ook invloed kan hebben tijdens de tijdrit van zaterdag in Boedapest.

Vrijdag begint in Boedapest de Giro 2022. Op het nagenoeg vlakke parcours krijgen de renners flink wat zonneschijn te zien. De zon schijnt naar verwachting acht uur, maar vooral tijdens de middaguren – toch net de uren dat er gefietst wordt – is een enkele bui mogelijk.

Het ziet er dan ook wat wisselvallig uit waarbij soms de wegen behoorlijk nat kunnen zijn. De neerslagkans bedraagt 50%, dus het wordt afwachten of de renners daadwerkelijk met een nat wegdek te maken krijgen. De temperatuur is prima en ligt in Boedapest rond 24 graden. In finishplaats Visegrád is het een graad of 18. Er staat over het algemeen niet meer dan een zwakke zuidoostenwind.

Flinke stapelwolken tijdens tijdrit

In het weekend is er zaterdag een tijdrit in Boedapest. De zon schijnt flink en het lijkt overdag droog te blijven. Naar alle waarschijnlijkheid is de wegsituatie voor alle renners gelijk, maar helemaal zeker is dat niet. Buien worden wel dicht in de buurt van Boedapest berekend en er ontstaan sowieso flinke stapelwolken. Het zou kunnen dat deze doorgroeien tot een kortstondige bui. De kans daarop is midden op de middag het grootst. Er staat een zwakke oostenwind en het wordt 22 graden.

Zondag verloopt de etappe van Kaposvár naar Balatonfüred droog. De zon schijnt flink en het wordt 22-24 graden. Daarbij staat een zwakke wind uit het noorden. Vervolgens is er maandag een rust- en reisdag naar Sicilië, waarna dinsdag de eerste bergrit wacht: de etappe van Avola naar Etna verloopt zeer waarschijnlijk droog met flink wat zon. De temperatuur komt op Sicilië uit op een graad of 21.