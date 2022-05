Giro 2022: Jumbo-Visma met onder meer Tom Dumoulin, Tobias Foss en Sam Oomen

Jumbo-Visma heeft vanmiddag zijn definitieve selectie voor de Ronde van Italië vrijgegeven. In die achtkoppige selectie zien we met onder meer Tom Dumoulin, Tobias Foss en Sam Oomen een aantal renners die een sterke prestatie kunnen neerzetten in het algemeen klassement.

Naast Dumoulin, Foss en Oomen staan ook Edoardo Affini, Jos van Emden, Pascal Eenkhoorn en Koen Bouwman in de ploeg van het Nederlandse team. Gijs Leemreize werd op het laatste moment nog opgeroepen, als vervanger voor Chris Harper. De Australiër geraakte niet op tijd klaar voor de start van de Giro na zijn val in de Ronde van het Baskenland.

De 31-jarige Dumoulin is een van de oud-winnaars van de Ronde van Italië, de renner uit Maastricht won de Grote Ronde in 2017 voor Nairo Quintana en Vincenzo Nibali. Dat was niet zijn enige goede prestatie in de Giro, een jaar later strandde hij op een tweede plaats op 46 seconden van Chris Froome. Dit seizoen stond tot nu toe helemaal in teken van de Giro bij Dumoulin. Zijn beste resultaten zijn een derde plaats in de tijdrit van de UAE Tour en een zesde plaats in de Volta Limburg Classic.

De wereldkampioen tijdrijden van 2017 is echter niet de enige renner in de selectie van Jumbo-Visma die al een sterke prestatie neerzette in de Giro. Noor Foss eindigde vorig jaar als negende eindklassement, Nederlander Bouwman reed datzelfde jaar naar een twaalfde plek. De 26-jarige Oomen werd vier jaar geleden negende in de eindnotering.

De Giro d’Italia gaat aanstaande vrijdag van start in Hongarije, waar het peloton drie dagen zal vertoeven voordat ze naar Italiaans grondgebied trekken. Op de tweede dag staat er een individuele tijdrit van 9,2 kilometer op het menu rond de Hongaarse hoofdstad Boedapest.