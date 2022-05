Giro 2022: Israel-Premier Tech rekent in de sprints op Giacomo Nizzolo

Israel-Premier Tech heeft zijn selectie voor de komende Giro d’Italia naar buiten gebracht. De formatie hoopt met Giacomo Nizzolo succesvol te zijn in de etappes die eindigen in een sprint. De Italiaan boekte vorig jaar zijn eerste ritoverwinning in de Ronde van Italië.

Israel-Premier Tech zal voornamelijk voor ritzeges strijden in de komende Giro. De ploeg heeft geen uitgesproken kopman voor het klassement, maar richt zich met Nizzolo vooral op de sprintetappes. De Italiaan is nog op zoek naar zijn eerste zege van het seizoen. De rappe Italiaan verzamelde de voorbije maanden al enkele ereplaatsen, maar was ook enkele weken uit de roulatie na een valpartij in Milaan-San Remo.

Nizzolo deed in de Tour of the Alps de nodige koershardheid op richting de Giro en testte afgelopen zondag in Eschborn-Frankfurt nog een laatste keer zijn (sprint)benen. De 33-jarige renner kwam in de Duitse eendagsklassieker niet verder dan een achttiende plaats en hoopt in de Giro uiteraard beter voor de dag te komen. De sprinttrein van Nizzolo oogt sterk, met Jenthe Biermans, Alexander Cataford, Matthias Brändle, Alex Dowsett, Reto Hollenstein en Rick Zabel.

Paarse puntentrui

“We trekken volledig de kaart van Giacomo”, laat ploegleider Oscar Guerreiro weten in een persbericht. “We hebben de ploeg op hem afgestemd en het is duidelijk dat we mikken op etappezeges. We denken daarnaast aan de paarse puntentrui. Giacomo heeft die al twee keer mee naar huis genomen en we geloven erin dat hij dat nog een keer kan doen.” Nizzolo vult aan: “Ik ben er klaar voor en ik kan niet wachten om te koersen.”

In de heuvel- en bergetappes is het uitkijken naar Alessandro De Marchi. De inmiddels 35-jarige Italiaan droeg in de Giro van vorig jaar, voor het eerst in zijn carrière, de roze trui. Rasaanvaller De Marchi mocht uiteindelijk twee dagen in het felbegeerde kleinood rondfietsen. Het was voor De Marchi overigens een Giro met twee gezichten, want in de twaalfde etappe moest hij opgeven na een zware val.